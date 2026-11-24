Linternaute a rencontré les scénaristes du nouveau film d'animation Disney de la fin d'année 2026, "Billie à la croisée des mondes", au cinéma le 25 novembre 2026.

C'est l'événement attendu chaque année par les fans de Disney : la sortie du dessin animé dit "de Noël", ce film que l'on peut aller voir pendant les congés et les fêtes. Le studio propose chaque année aux petits et aux grands de découvrir une nouvelle aventure animée sur grand écran. Et après deux années consacrées à des suites, on retrouve enfin une histoire originale avec Billie, à la croisée des mondes.

Au cinéma ce mercredi 25 novembre, le film d'animation se concentre sur une adolescente impulsive, en opposition avec sa mère, bien plus prudente qu'elle. Mais le jour où Billie libère des pouvoirs magiques, elle se retrouve propulsée dans un royaume merveilleux qui va lui faire découvrir des secrets de famille enterrés.

A quelques jours de la sortie, Linternaute a rencontré Jared Bush et Dana Ledoux-Miller, qui ont tout deux travaillé sur le scénario de Billie à la croisée des mondes. L'occasion de revenir sur les particularités de ce film d'animation Disney, et surtout leur manière d'écrire des adolescents modernes, pour des jeunes d'aujourd'hui.

Linternaute.com - On imagine que plusieurs idées de films sont proposées chaque année à Disney. Qu'est-ce qui a distingué Billie à la croisée des mondes et qu'est-ce qui lui a permis d'être sélectionné comme le long métrage d'animation original Disney de cette année ?

Jared Bush, co-scénariste et producteur exécutif de Billie, à la croisée des mondes - Premièrement, je crois que pour moi, c'était l'idée de plonger dans un tout nouveau monde magique que nous pouvions créer, un monde qui existe désormais. Nous avions alors un personnage principal moderne qui arrive dans cet univers, c'était vraiment passionnant, mais il nous manquait le côté émotionnel. Là, c'était une histoire entre une mère et sa fille, une histoire d'amitié profonde... Nous n'avions jamais rien fait de tel auparavant ! Je pense donc que c'est la combinaison de ces deux éléments : ce monde vraiment amusant, immersif et magique, mais aussi cette histoire de personnage, je crois, vraiment poignante au cœur du récit, qui vous guide tout au long du voyage.

"C'est un nouveau monde magique où chacun possède des pouvoirs était un véritable défi" - Dana Ledoux Miller, scénariste

Et quel a été l'aspect le plus difficile de l'écriture de ce film ? Était-ce la création de l'univers, l'établissement des règles de la magie, le développement d'un personnage en particulier ?

Dana Ledoux Miller, scénariste de Billie, à la croisée des mondes - Créer un tout nouveau monde magique où chacun possède des pouvoirs magiques était un véritable défi. Nous n'avions jamais vraiment exploré ce genre de choses chez Disney Animation auparavant, mais c'est un défi stimulant. Je crois que l'un des plus grands défis, et aussi l'un des plus gratifiants, a été de donner une véritable profondeur à la relation entre Billy et Alice dans ce film. J'en suis très fière, car je ne crois pas qu'on ait beaucoup exploré cette dynamique parent-enfant auparavant. Jared dit toujours que c'est un film sur une mère et sa fille qui sont aussi les meilleures amies du monde, ce qui signifie pour moi que, même s'il y a de l'action, de l'aventure et de l'humour, au fond, on a ces deux personnes qui s'aiment profondément et qui doivent retrouver cet amour malgré les conflits et les tensions qui les opposent. C'était un défi de taille, mais je pense qu'on l'a relevé.

Jared Bush - Tout au long du processus, nous projetions les films en interne chez Disney Animation, à plusieurs reprises, pour notre propre équipe. Et lors des premières versions, quelqu'un disait : "Oh, j'adore vraiment Billy, elle est super ! Mais je suis moins convaincu par Alice". Pour la projection suivante, on avait l'inverse : "J'adore Alice, mais je suis moins convaincue par Billy..." La difficulté résidait donc dans le fait de faire en sorte que le spectateur puisse s'attacher aux deux personnages. C'est d'ailleurs très intéressant de voir cela avec des publics aux points de vue si différents : si une mère regarde ce film à côté de son enfant, ils auront des impressions très différentes l'un de l'autre, ce qui est exactement ce que nous recherchons. Nous voulons que vous ayez de l'empathie pour l'un ou l'autre et que cela suscite des discussions.

© Disney

Mais comment écrire sur une adolescente d'aujourd'hui ? Comment comprendre et saisir les préoccupations d'une génération qui grandit dans un monde si différent de celui dans lequel on a grandi ?

Dana Ledoux Miller - Je pense que ça reste comme quand j'étais adolescente. Je me sentais vraiment comme une étrangère, incapable de trouver ma place là où j'étais, et j'ai aussi eu beaucoup de mal à l'expliquer à mes parents. Nous avons trouvé des moyens de rendre ce film personnel, et parce que nous y mettons notre propre expérience de vie, peu importe que l'histoire se déroule à l'époque moderne ou dans un monde magique : cela appuie sur des émotions humaines qui révèlent que, depuis des centaines, voire des milliers d'années, parents et enfants ont eu du mal à communiquer. On a par exemple une héroïne Disney qui vole la voiture de sa mère pour la première fois, mais nous le comprenons car nous savons aussi qu'elle essaie simplement de trouver sa place dans cet univers.

Jared Bush - Oui. Je trouve aussi que le monde vit une période intéressante. J'ai trois garçons, dont des jumeaux qui ont le même âge que Billy. Il y a quelque chose d'intéressant, d'un point de vue générationnel, dans ce monde moderne et connecté. Comment trouver sa place et communiquer à cette époque ? C'est une question qui m'a beaucoup touchée, car leur façon de parler est très différente de celle dont je parlais à leur âge, tout simplement parce que notre monde a changé. Cet aspect générationnel était vraiment intéressant à explorer, je suis très content qu'ils aient aussi pu me dire ce qui n'était plus d'actualité... "C'était il y a quatre ans, papa, tu ne peux plus dire ça. C'est différent maintenant !" Leur langue évolue tellement vite ! Cela a été une expérience qui m'a remis les pieds sur terre.

Vous avez mentionné dans des articles votre volonté de créer un personnage imparfait avec Billy. Pensez-vous que les héros Disney d'aujourd'hui doivent être moins idéalisés, plus complexes et plus ambigus pour que le jeune public puisse s'identifier plus facilement à eux ?

Jared Bush - C'est une excellente question. Je pense que, comme vous l'avez dit, beaucoup de gens se sentent imparfaits, moi y compris. Je pense que c'est probablement le cas de Dana aussi. Nous sommes tous imparfaits, et je pense que c'est formidable de montrer à l'écran qu'on peut être un héros tout en ayant des défauts. On peut être un héros et avoir encore des choses à apprendre ; on peut apprendre, réparer les relations, et communiquer différemment. C'est vraiment important de le souligner.

Vous savez, la jeune génération grandit dans un monde où les réseaux sociaux ne lui présentent souvent que des choses formidables, qui semblent parfaites. Or, je crois que ce dont nos jeunes ont vraiment besoin, c'est de comprendre que personne n'est parfait et que chacun a des problèmes à résoudre, leurs parents y compris. Parlons-en.

"Lorsque nous écrivons une histoire, il est primordial pour nous de ne jamais prendre notre public pour un imbécile" - Dana Ledoux Miller, scénariste

Dana Ledoux Miller- Pardonnez-moi, c'est un fantasme que je caresse : j'aurais aimé voir des personnages comme ça quand j'étais enfant, et j'aurais aussi aimé voir des personnages qui entretiennent des relations aussi complexes avec leurs parents. Mais il y a aussi, encore une fois, de l'amour, car cela nous permet à tous de nous sentir concernés. Les jeunes d'aujourd'hui, malgré l'image de perfection qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sont aussi très perspicaces et savent très bien exprimer leurs émotions, chose que j'aurais aimé savoir faire quand j'étais enfant ! Lorsque nous écrivons une histoire, il est primordial pour nous de ne jamais prendre notre public pour un imbécile, c'est agréable de les rencontrer là où ils en sont et de les accompagner ensuite dans leur parcours.

Et avez-vous trouvé difficile d'imaginer ce héros imparfait mais attachant et sympathique ?

Jared Bush - C'est un défi vraiment stimulant. Lorsqu'on écrit un personnage imparfait, cela offre une grande liberté pour rendre ces imperfections plus réalistes et lui donner une dimension personnelle. Toute personne créative s'investit toujours dans son art, et je dirais même que c'est un peu ce qui nous aide à avancer dans cette histoire. Il y a quelque chose de libérateur à avoir un personnage principal comme celui-ci, capable de faire de mauvais choix. Elle vole la voiture de sa mère, elle tue littéralement une chouette dans les cinq premières minutes de ce film qu'elle essaie de libérer... Ce ne sont pas des choix judicieux, ni réfléchis, mais ils sont dictés par l'émotion. Et cette émotion, c'est : "Je ne peux pas m'échapper, mais je peux aider cet oiseau à s'échapper". Ça ne se termine pas bien, mais ce n'est pas grave. Ou alors "j'ai envie de m'évader et j'ai juste besoin de sortir. Je vais prendre la voiture". Et donc je pense, enfin, personnellement, que plus de gens s'identifient à ça qu'à quelqu'un de parfait en permanence.

La façon dont le public consomme du contenu évolue. La capacité d'attention semble diminuer. Le public est de plus en plus attiré par les formats courts, et le streaming a bouleversé nos habitudes de visionnage. En tenez-vous compte lors de l'écriture d'un scénario ? Et si oui, comment cela influence-t-il votre approche narrative ?

Jared Bush - Je ne crois pas.

Dana Ledoux Miller - Non, je ne crois pas. Notre but était de raconter une histoire divertissante et touchante, profondément humaine, qui s'appuie sur des personnages forts. C'est ce genre d'histoire qui, je pense, résiste à l'épreuve du temps. Dans 20 ans, j'espère que mes enfants regarderont ce film et me verront comme Alice, et non comme Celeste. C'est vraiment une narration formidable.

"Le plus grand pour nous est de nous assurer que cette histoire est captivante et que les spectateurs sont vraiment concentrés dessus" - Jared Bush, scénariste

Vous n'avez pas de règle de rythme dans votre écriture, par exemple mettre des séquences d'action à des points clés, ou d'autres techniques de narration pour maintenir le spectateur attentif ?

Jared Bush - Comme je le disais, j'ai trois garçons adolescents. Certes, j'ai constaté qu'ils ont parfois besoin de passer à autre chose, mais ils ne le font pas s'ils sont vraiment captivés, s'ils se soucient vraiment de quelque chose, s'ils trouvent quelque chose d'émotionnellement prenant ; alors ils sont complètement absorbés. Contrairement à l'idée de devoir raccourcir, le plus grand défi pour nous est de nous assurer que cette histoire est captivante, qu'elle ne distrait pas les spectateurs parce qu'ils sont vraiment concentrés dessus. Cela tient en grande partie au fait de s'assurer que ce sont des personnages auxquels on peut s'identifier, dans une situation qui leur tient à cœur.