Harry Potter : un prochain film ou une série sont-ils prévus ?

HARRY POTTER 9. Cela fait 10 ans qu'est sorti le dernier Harry Potter. La saga de J.K. Rowling vit désormais à travers Les Animaux Fantastiques et la pièce de théâtre. Un nouveau film avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson est-il possible ?

[Mis à jour le 15 juillet 2021 à 20h44] La série de films Harry Potter célèbre ses 20 ans en 2021, puisqu'Harry Potter à l'école des sorciers est sorti en fin d'année 2001. Cela fait également dix ans que la saga cinématographique a pris fin, Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 étant sortis en 2011. Depuis, les fans du sorcier à la cicatrice se languissent de retrouver leur héros favori dans un nouveau film ou une nouvelle série. L'univers de J.K. Rowling continue néanmoins de s'étendre à travers les spin-offs Les Animaux fantastiques mais aussi avec la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Avec de nouvelles rééditions de livres ou un nouveau jeu vidéo à venir, le jeune sorcier reste très présent, faisant espérer aux fans un retour futur d'Harry, Ron et Hermione pour de nouvelles aventures magiques.

Régulièrement, des rumeurs d'un nouveau film Harry Potter agitent les fans de Poudlard, désireux d'en savoir plus sur l'avenir du sorcier, ou de continuer d'explorer le monde magique inventé par J.K. Rowling à travers de nouvelles histoires, autour de Voldemort, des Mangemorts ou des Maraudeurs par exemple. Mais les fans devront se faire une raison. A l'heure actuelle, aucune suite d'Harry Potter n'est en projet. Il n'est pas non plus question d'adapter au cinéma la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. "En ce qui concerne Harry, je pense que j'ai raconté toute les histoires que j'avais envie de raconter, expliquait il y a quelques années J.K. Rowling, qui détient les droits sur Harry Potter. Dans l'épilogue à la fin du 7e livre, c'est évident que l'histoire se tourne sur le fils d'Harry, Albus. Et avec la pièce, on a développé son histoire comme il se doit. Aller plus loin, et suivre le destin des petits enfants d'Harry Potter par exemple, ce serait vraiment cynique de ma part. Cela ne m'intéresse pas."

Mais tous les espoirs ne sont pas perdus pour les fans d'Harry Potter. Si aucun film, à l'exception des Animaux fantastiques, n'est en chantier, Warner Bros et HBO Max seraient en discussion pour créer une série autour de l'univers d'Harry Potter. Le projet serait en cours de développement, et n'est donc pas encore concrétisé, selon des informations du Hollywood Reporter. Il faudra donc attendre une annonce officielle pour savoir si cette série Harry Potter verra bien le jour, et si oui, quelle sera l'intrigue.

Tout sur harry potter

Harry Potter est une saga littéraire et cinématographique très populaire à travers le monde. Huit films, adaptant les sept romans de J.K. Rowling, sont sortis entre 2001 et 2011. Daniel Radcliffe y incarne le protagoniste titre, tandis qu'Hermione Granger est jouée par l'actrice Emma Watson et Ron Weasley par l'acteur Rupert Grint. Dans l'ensemble, les mêmes acteurs incarnent les mêmes personnages durant l'ensemble de la série de films, à l'exception du personnage d'Albus Dumbledore, interprété dans les deux premiers volets par Richard Harris jusqu'à sa mort en 2002. C'est ensuite le comédien Michael Gambon qui l'a remplacé. Au total, cette saga cinématographique Harry Potter a rapporté plus de 8 milliards de dollars à travers le monde.

En janvier 2021, on apprenait que l'univers imaginé par J.K. Rowing allait de nouveau s'étendre. Une série Harry Potter serait en discussion sur la plateforme de streaming HBO Max. Mais que les fans ne s'enthousiasment pas trop vite : le Hollywood Reporter affirme que ce projet serait en phase de développement du côté de Warner Bros. et HBO Max, mais on en serait seulement au stade de la "conversation" pour trouver des idées de scénario, rien n'a été formellement officialisé. Aucun acteur ou showrunner n'est associé au projet. On ne sait donc pas si cette série verra bel et bien le jour, comme l'affirme le média américain, ou si le projet sera abandonné.

Harry Potter et l'enfant maudit raconte l'histoire d'Harry Potter, 19 ans après le précédent livre. Toujours écrite par J.K. Rowling (aidée de Jack Thorne et John Tiffany), la pièce met en scène les difficultés du jeune homme, désormais âgé de 37 ans, à comprendre son plus jeune fils, Albus Severus, qui s'apprête à faire sa rentrée à Poudlard et a bien du mal à accepter l'immense célébrité de son père. Une véritable mine d'or pour la Warner. Depuis la création de cette pièce, qui suit les aventures des enfants d'Harry, Ron, Hermione et Drago, de nombreuses rumeurs évoquent régulièrement une adaptation au cinéma. Mais les fans d'Harry Potter doivent se faire une raison : aucun film sur cette pièce, ni sur de nouvelles aventures du sorcier à la cicatrice, n'est officiellement en chantier. Pire, Warner Bros a démenti par le passé le projet de long-métrage. En 2016, dans une interview au Huffington Post à l'époque, l'un des représentants du studio avait en effet affirmé qu'"Harry Potter et l'enfant maudit est une pièce de théâtre, sans aucun plan pour en faire un film."

Même son de cloche du côté des acteurs. Même si l'idée de reprendre le rôle qui l'a fait connaître dans le monde entier ne déplairait pas forcément à Daniel Radcliffe, il en sera autrement. "Tout dépend du script", avait confié l'acteur à Radio Times au cours de l'été 2017. "Mais il faudrait que les circonstances soient assez exceptionnelles. Je suis sûr qu'Harrison Ford disait qu'il ne voulait plus jamais jouer Han Solo [dans Star Wars] et regardez où il en est ! Donc, pour l'instant, je dis non, mais je n'exclus pas de reprendre ce rôle dans le futur", avait-il clairement déclaré.

Même si le personnage de Harry Potter n'inspire plus spécifiquement J.K. Rowling, cela ne veut pas dire pour autant que l'auteure et Warner Bros aient arrêté d'exploiter son univers au cinéma. En 2016, Rowling a signé le scénario des Animaux Fantastiques 1 et 2, les films d'une saga de spin-offs dédiés à Norbert Dragonneau, sorcier protégé de Dumbledore et grand connaisseurs de créatures magiques. Couronnés de succès, les deux premiers film seront suivis de trois suites au total.

Harry Potter est une saga cinématographique à succès, mais c'est avant tout une véritable success story littéraire. Les sept tomes sous forme de roman d'Harry Potter, publiés de 1998 à 2007, ont tous été adaptés au cinéma, et ont connu de nombreuses rééditions papiers. La suite théâtrale, L'Enfant maudit, fait salle comble à Broadway et à Londres, mais n'a toutefois pas été adaptée au cinéma. Cela n'est pas d'actualité pour le moment.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Cependant, certaines publications autour d'Harry Potter n'ont pas connu d'adaptation cinéma. Il s'agit en effet de nouvelles ou de guides à destination des fans qui élargit l'univers magique créé par J.K. Rowling, mais qui ne sont pas nécessairement exploitable au cinéma. Parmi ces ouvrages (publiés en format papier), on peut lister Le Quidditch à travers les âges (2001) ou encore Les Contes de Beedle le Barde (2008). Des livres numériques écrits par J.K. Rowling, comme Prologue à Harry Potter, Nouvelles de Poudlard ou Poudlard : le guide pas complet et pas fiable du tout ont été publiés en 2016. Contrairement également à ce que les fans attendent, il n'existe pas encore de spin-off sous forme de roman de l'histoire des Maraudeurs ou de Voldemort.