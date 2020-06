Les Bronzés 4 : pourrait-il y avoir un nouveau film ?

LES BRONZES 4 - Pendant trois films, les Bronzés ont séduit les spectateurs. La popularité de la trilogie est telle que l'ont peut s'interroger sur une suite.

[Mis à jour le 04 juin 2020 à 21h00] Pendant trois films, Popeye, Gigi, Jean-Claude, Bernard, Nathalie et Jérôme ont fait rire le public français. Le dernier film des Bronzé est sorti en 2006, pour une ultime réunion de la troupe du Splendid au cinéma. Si Les Bronzés 3 ne séduit pas la critique, le public répond présent, puisque ce troisième épisode cumule 10 344 520 entrées. Cela fait désormais quatorze ans que l'on n'a plus revu la bande de vacanciers au cinéma et les fans de la première heure s'interrogent sur un quatrième film. Mais il va falloir se faire une raison : il ne devrait pas y avoir de Bronzés 4. Un nouvel opus n'est pas en projet, et l'équipe du film ne semble pas enthousiaste à l'idée de reprendre ces personnages. Le réalisateur, Patrice Leconte, était revenu sur le plateau d'On n'est pas couché sur le souvenir amer du troisième épisode : "Les Bronzés 3 c'est un souvenir bizarre. Il y avait une pression de dingue, tout le monde attendait ce film comme tout le monde attend Les Bronzés 4 qui ne se feront jamais. La pression a un peu nui à l'insouciance qui était la nôtre."

Patrice Leconte a toutefois raconté dans les colonnes de Télé-Loisirs le pitch potentiel que pourrait avoir Les Bronzés 4, "qu'on ne fera jamais" : "les Bronzés 4 dans une maison de retraite". Mais l'équipe est formelle : aucun scénario n'existe et les acteurs ne semblent pas partants pour reprendre leurs rôles. En novembre dernier, Michel Leblanc (Jean-Claude Dusse) était formel dans une interview toujours à Télé-Loisirs : "Les Bronzés 4, ce sera sans moi, mais je n'interdis pas aux autres de le faire". Thierry Lhermitte a lui aussi partagé ses réticences à l'idée de reprendre le rôle de Popeye au Parisien, en janvier 2020 : "Ce n'est ni en projet, ni interdit. Mais ça m'étonnerait quand même beaucoup. Qu'on fasse un autre film, c'est possible, mais un autre Bronzés, ça m'étonnerait". Les fans de cette comédie peuvent se consoler en profitant des trois premiers films, régulièrement diffusés à la télévision.