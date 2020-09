Le Roi Lion 2 : Barry Jenkins à la tête d'une suite au remake en 3D ?

D'après les informations de Deadline aux Etats-Unis, le réalisateur de Moonlight serait aux commandes d'une suite du remake en images de synthèse du Roi Lion.

Après avoir engrangé 1,6 milliard de dollars en 2019 avec son remake du Roi Lion, Disney compte bien poursuivre l'exploitation de sa licence à succès avec une suite. C'est du moins ce que nous apprend le site américain Deadline qui annonce que le studio aux grandes oreilles aurait signé avec le réalisateur Barry Jenkins afin qu'il prenne la caméra pour tourner Le Roi Lion 2. Cette suite, sans titre ni date de sortie, devrait explorer le passé de Mufasa tout en continuant l'histoire de Simba, "à la manière du Parrain 2" croit savoir Deadline. Il faut donc s'attendre à ce que ce long-métrage, qui reprendra les images de synthèse à couper le souffle du remake de 2019, s'éloigne en grande partie du dessin animé Le Roi Lion 2 : l'honneur de la tribu, sorti directement en VHS en 1998.

Jon Favreau, à qui l'on doit le remake de 2019, ne serait donc pas de la partie pour ce nouvel épisode. La suite serait confiée à Barry Jenkins, réalisateur de Moonlight, salué d'un Oscar du meilleur film en 2017. Sa dernière réalisation, Si Beale Street pouvait parler, a également valu à Regina King un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Décidément très occupé, le cinéaste américain a également tourné une série pour Amazon Prime Video : The Underground Railroad et doit prochainement mettre en boîte une saison de la série The Knick. Notons que, pour l'heure, Disney n'a pas encore officialisé l'arrivée prochaine du Roi Lion 2 après les annonces de Deadline. Il est donc trop tôt pour savoir quand le film sortira.