Ce sont les meilleurs films romantiques à voir pour passer une Saint Valentin parfaite

Pause
© Twentieth Century Fox
  • Titanic, réalisé par James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet 
  • Synopsis : Le 10 avril 1912, le Titanic quitte Southampton pour New-York. Jack, issu de la classe modeste, rencontre Rose, une jeune femme de la haute bourgeoisie. Malgré leurs différences, ils tombent fou amoureux. Mais leur idylle naissante va être bouleversée lorsque le Titanic heurte un iceberg...
  • Où le voir ? En streaming sur Disney++, à l'achat en DVD, Blu-Ray et VOD.
Pause
Manon Bricard