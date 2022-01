"Scream", "Ouistreham"... Les sorties cinéma de la semaine

Quels films voir au cinéma la semaine du 12 janvier 2022 ? "Scream", "Ouistreham", "Adieu Monsieur Haffmann"... Voici les sorties à ne pas rater.

Que voir au cinéma la semaine du 12 janvier 2022 ? Plusieurs sorties, surtout de films français, attendent les cinéphiles. Le long-métrage de la semaine est sans conteste le cinquième épisode de "Scream", entre le reboot et la suite, qui voit le retour des personnages phares interagir avec une nouvelle génération de personnages. Il est également possible de découvrir cette semaine plusieurs films présentés lors du dernier Festival de Cannes. C'est le cas de "Ousitreham", dans lequel Juliette Binoche incarne une écrivaine infiltrée au sein d'une équipe de femme de ménage.

Dans les sorties cinéma du 12 janvier 2022, notons également une proposition inédite qui devrait séduire les cinéphiles mais également les amoureux de musique. Charlotte Gainsbourg filme sa mère, Jane Birkin, dans le documentaire Jane par Charlotte. Il est également possible de plonger dans le drame de l'occupation allemande avec Monsieur Haffmann, porté par Daniel Auteuil et Gilles Lellouche. Parmi les autres sorties de la semaine du 12 janvier 2022, citons Placés, la comédie musicale Cher Evan Hansen, La leçon d'allemand, Little Palestine, journal d'un siège, Vitalina Varela ou encore Envol. Toutes les sorties cinémas de la semaine

Scream, le retour de Ghostface

Scream De Matt Bettinelli-Olpin , Tyler Gillett avec Neve Campbell , David Arquette , Marley Shelton , Courteney Cox , Dylan Minnette , Jack Quaid Vingt-cinq ans après les meurtres violents qui ont frappé Woodsboro, un tueur fait de nouveau surface en portant le masque de Ghostface. Une bande d'adolescents...

Le tueur Ghostface est de retour à Woodsboro, 25 ans après les meurtres violents qui ont frappé la ville. Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox sont de retour dans leurs rôles, accompagnés d'une nouvelle génération d'acteurs (Dylan Minnette, Jack Quaid...). Ce cinquième épisode de la franchise de films d'horreur a cependant divisé les critiques, Les Inrocks regrettant que le long-métrage ne "fait même pas semblant de vouloir renouveler" la licence, tandis que Le Figaro trouve que "ce Scream ne surprend plus ".

Ouistreham avec Juliette Binoche

Ouistreham De Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche , Hélène Lambert , Léa Carne , Emily Madeleine , Patricia Prieur , Evelyne Porée Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint...

Ouistreham est l'adaptation de l'ouvrage Le Quai de Ouistreham écrit par Florence Aubenas en 2010. Dans ce film réalisé par Emmanuel Carrère, Juliette Binoche incarne écrivaine qui décide de se faire passer pour une femme de ménage afin de rendre compte au mieux de la précarité de ces travailleuses de l'ombre. Ouistreham a relativement séduit la critique, puisque l'agrégateur Allociné lui donne une note de 3,3/5 étoiles presse. Parmi les conquis, Positif salue "un film ambigu" qui raconte "l'étanchéité entre les milieux sociaux, l'écart entre le réel et sa mise en forme artistique, l'écart entre la précarité et ceux qui n'en souffrent pas". Pour Le Figaro, Juliette Binoche "incarne à la perfection une journaliste infiltrée", tandis que Le Parisien salue "un film fort". Les comédiennes donnant la réplique à Juliette Binoche non-professionnelle, "sont épatantes" selon Télé Loisirs.

Adieu Monsieur Haffmann, un drame historique en pleine Seconde guerre mondiale

Adieu Monsieur Haffmann De Fred Cavayé avec Daniel Auteuil , Gilles Lellouche , Sara Giraudeau , Nikolai Kinski , Anne Coesens , Mathilde Bisson Paris 1942. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'employé d'un...

Daniel Auteuil, Gilles Lellouche et Sara Giraudeau se donnent la réplique dans Adieu Monsieur Haffmann. Le long-métrage se situe à Paris, en 1941, en pleine occupation allemande, et raconte l'accord conclu entre un joaillier et son employé. La presse se dit séduite par le film : "Intense et très émouvant" pour Télé Loisir, "un drame historique tout en nuance" pour Le Figaro, "Une tragédie bouleversante" selon Le Point, "la mayonnaise ne prend pas" pour Le Monde.

Jane par Charlotte, Gainsbourg raconte Birkin

Jane par Charlotte De Charlotte Gainsbourg avec Jane Birkin , Charlotte Gainsbourg Le film est présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021 Charlotte Gainsbourg filme sa mère, Jane Birkin.

Charlotte Gainsbourg réalise son premier long-métrage documentaire, Jane par Charlotte. Et c'est sa mère, la chanteuse Jane Birkin, qu'elle prend pour sujet. L'occasion pour l'actrice et chanteuse de mieux comprendre sa mère, de dépeindre leur relation, et de tenter de capter le portrait de la chanteuse anglaise. Les critiques sont conquises : "un émouvant tête-à-tête sur les non-dits entre mère et fille plein de tendresse" (Elle), "les deux femmes réussissent à faire de leur intimité partagée un patchwork universel de grâce et de douceur" (Le JDD), "quelle grâce d'avoir saisi cette vulnérabilité au quotidien, cette douceur du lien mère-fille dont ce film exprime le témoignage de gratitude" (Le Parisien), "on en ressort le sourire aux lèvres et les yeux embués" (Première).