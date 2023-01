Wonder Woman 3 : y aura-t-il un nouveau film DC avec Gal Gadot ?

Alors que TF1 diffuse le premier film "Wonder Woman" ce dimanche 29 janvier, retour sur l'avenir de la franchise après l'échec du second épisode.

En 2017, la sortie internationale de Wonder Woman avait créé une nouvelle émulation autour du personnage de Diana Prince, incarné par Gal Gadot. Le film, qui n'était pas exempt de défauts, est toutefois un succès certain qui permet de relancer la machine DC au cinéma. Les échecs successifs de Justice League et de Wonder Woman 1984, second épisode de la franchise, posent question sur l'avenir du personnage au cinéma.

En décembre 2020, Warner a confirmé qu'un troisième film sur Wonder Woman était en préparation, toujours réalisé par Patty Jenkins et avec Gal Gadot. Entre temps, James Gunn prend la direction de DC Studios, en charge des aventures cinématographiques des super-héros iconiques. En quelques semaines, les projets de DC changent : Henry Cavill ne reviendra finalement pas pour un second Man of Steel, et The Hollywood Reporter annonce que Wonder Woman 3 ne verra finalement pas le jour.

James Gunn, de son côté, reste évasif sur l'avenir du personnage. Alors que Patty Jenkins est accusée pendant un temps d'avoir quitté la production du film et mis fin au projet, la réalisatrice a tenu à mettre les choses au clair sur les réseaux sociaux : "Je ne suis jamais partie. J'étais ouverte à la discussion. J'ai compris que je ne pouvais rien faire pour faire avancer les choses [...] Je souhaite à Wonder Woman et à son héritage le plus beau des futurs, avec ou sans moi." Il semblerait donc que l'avenir de Diana Prince au cinéma soit en suspens pour le moment, et que Wonder Woman 3 ne verra pas le jour tel qu'il était initialement prévu. Mais il ne semble pas non plus impossible que le personnage revienne dans le DCU, dans un futur plus ou moins proche, incarné par Gal Gadot ou par une autre actrice. Seul l'avenir nous le dira.