Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu : que disent les critiques ? Revue de presse

Blockbuster à la française par excellence, la nouvelle mouture d'Astérix portée par Guillaume Canet passe sous le crible de la critique. Revue de presse d'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu.

Le nouvel épisode des aventures d'Astérix et Obélix est attendu avec impatience et inquiétude dans le cinéma français. Son succès ou son échec au box-office déterminera sans doute la vitalité future des productions hexagonales au cinéma. C'est son réalisateur, Guillaume Canet, qui le dit régulièrement en interview. "Je suis bien conscient que ce film est très attendu aussi par le métier. C'est très important que le cinéma reparte, que des films comme ça puissent générer un engouement et donner envie aux gens de retourner au cinéma." Encore faut-il, bien sûr, proposer un métrage qui plaira au public mais aussi, dans une moindre mesure, à la critique. La presse commence à livrer ses critiques concernant Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. Voici donc notre revue de presse ! Notez que tous les médias n'ont pas encore publié leur critique au sujet du film, nous étofferons donc cette revue au fur et à mesure.

"Tout n'est pas réussi" annonce Première

Le magazine cinéphile Première loue le fait que L'Empire du Milieu n'ait pas choisi la même voie que les précédents films Astérix : "il n'adapte pas un album existant et préfère s'approprier les lieux pour ne conserver que l'appareillage essentiel (bastons, banquets, pirates et Jules César)". Pour autant, "tout n'est pas réussi (les combats kung-fu, le défilé de stars accessoires, d'Angèle à McFly et Carlito, l'atonie étrange de certaines scènes)". Guillaume Canet choisit d'ailleurs "de remettre au cœur du récit la figure d'Astérix et d'Obélix" contrairement à ses prédécesseurs, ce qui lui permet de créer un film "plus personnel" mais aussi "plus humain", ce qui "l'empêche de s'écrouler sous son déluge numérique."

"Un sommet de ringardise" pour Ecran Large

Avec la note de 1 étoile sur 5 possibles, Ecran Large n'a clairement pas apprécié cette nouvelle mouture d'Astérix au cinéma qu'on qualifie ici de "sommet de ringardise pondu par des boomers". Le site web critique par exemple les nombreux caméos peu intéressants mais aussi le scénario du film "à la fois trop et pas assez écrit" ainsi que la mise en scène et "sa caméra statique qui s'accorde avec le peu de latitude donné à l'improvisation". La proposition de Gilles Lellouche en Obélix a été appréciée par Ecran Large mais "le reste de la distribution est plombé par une direction d'acteurs catastrophique" tout particulièrement Jonathan Cohen. En somme, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu n'est "jamais drôle et indigent en matière de fabrication". "Un bien beau gâchis d'argent qui semble constamment avoir vingt ans de retard."

"Mieux ficelé qu'Astérix aux Jeux Olympiques" pour Les Echos

Les Echos ont publié leur critique d'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. Le journal y retrouve "sinon le brio, du moins le ton de Goscinny et Uderzo" avec un style tout à fait particulier "d'empiler les jeux de mots et de lire le monde contemporain dans le miroir d'une antiquité fantasmée." La comparaison tient avec les moins bons épisodes de la saga mais pas avec le meilleur, à savoir Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. "Suite de scènes plus ou moins loufoques, l'ensemble s'avère mieux ficelé que le catastrophique "Astérix aux Jeux olympiques" [...] Il lui manque hélas de deux ou trois très bons gags, quelques grands éclats de rire vraiment mémorables, pour parvenir au niveau de la "Mission Cléopâtre" d'Alain Chabat".

"Le duo fonctionne" selon France Info

Dans les colonnes du site web de France Info, on peut lire une critique qui compare, comme le feront sans doute les spectateurs du film, L'Empire du Milieu aux précédents films Astérix. France Info note d'ailleurs que "Guillaume Canet pioche dans chacun de ces prédécesseurs" avec une "liste des caméos et apparitions interminable" comme chez Chabat. "Comme Zidi, le duo fonctionne. La complicité entre le réalisateur Guillaume Canet et l'acteur Gilles Lellouche est ancienne." Le site d'info en continu précise d'ailleurs que "les effets spéciaux sont humbles mais sans faute de goût."