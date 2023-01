Films DC : James Gunn dévoile les prochains projets et le calendrier

L'avenir de DC au cinéma était bien mystérieux, jusqu'à ce que James Gunn, directeur des studios, annonce les futurs projets de films ce mardi 31 janvier 2023.

Alors que le Marvel Cinematic Universe ne cessait de grandir ces dernières années, celui des studios DC semblait s'écrouler. Que ça soit à cause de flops au cinéma (Wonder Woman 1984) ou les nombreux scandales (les accusations contre Ezra Miller ou Josh Wedon), la franchise de super-héros a perdu de sa superbe au fil des années. Depuis le début de l'année, James Gunn (réalisateur des Gardiens de la Galaxie chez Marvel) a repris la direction de DC Studios et élabore une nouvelle stratégie cinématographique. Les contours en ont été dévoilé ce mardi 31 janvier 2023.

De quoi sera fait l'avenir de DC Studios ? James Gunn a teasé plusieurs chapitres, dont le premier s'intitulera "Dieux et Monstres". Au total, celui-ci contient dix projets, qui annonce le retour de super-héros connus, et d'autres beaucoup moins. Pour le moment, on ne connaît pas la direction que prendront les chapitres qui suivront. On vous détaille ci-dessous les projets de cette première "phase" :

Creature Commandos , une série d'animation mêlant des superhumains, comme des vampires, des loup-garous ou encore le monstre de Frankenstein combattant les Nazis durant la Seconde Guerre Mondiale, avec les personnages de Weasel et Rick Flagg Sr.

, une série d'animation mêlant des superhumains, comme des vampires, des loup-garous ou encore le monstre de Frankenstein combattant les Nazis durant la Seconde Guerre Mondiale, avec les personnages de Weasel et Rick Flagg Sr. Waller , une série centrée sur le personnage d'Amanda Waller (Viola Davis), en charge de la Suicide Squad.

, une série centrée sur le personnage d'Amanda Waller (Viola Davis), en charge de la Suicide Squad. Superman Legacy , un film sur les aventures de Superman qui doit sortir le 11 juillet 2025. Il ne sera pas joué par Henry Cavill.

, un film sur les aventures de Superman qui doit sortir le 11 juillet 2025. Il ne sera pas joué par Henry Cavill. Lanterns , une série d'enquête qui verra le retour des Green Lantern Hal Jordan et John Stewart.

, une série d'enquête qui verra le retour des Green Lantern Hal Jordan et John Stewart. The Autority , un film sur un nouveau groupe de super-héros méconnu des cinéphiles.

, un film sur un nouveau groupe de super-héros méconnu des cinéphiles. Paradise Lost , une série qui se déroule sur Themiscyra, où vit le peuple d'Amazones et où a grandi Diana.

, une série qui se déroule sur Themiscyra, où vit le peuple d'Amazones et où a grandi Diana. The Brave and the Bold , un film sur Batman et la "Bat family" (on y découvrira son fils, Damian Wayne, sous le costume de Robin), qui co-existera en parallèle du film Batman avec Robert Pattinson. Ici, Bruce Wayne ne sera pas joué par Ben Affleck.

, un film sur Batman et la "Bat family" (on y découvrira son fils, Damian Wayne, sous le costume de Robin), qui co-existera en parallèle du film Batman avec Robert Pattinson. Ici, Bruce Wayne ne sera pas joué par Ben Affleck. Booster Gold, une série sur le syndrome de l'imposteur chez les super-héros

une série sur le syndrome de l'imposteur chez les super-héros Supergirl : Woman of Tomorrow, un film indépendant de la série télévisée Supergirl, qui reviendra sur la vie "hardcore" de Kara Zor-El.

un film indépendant de la série télévisée Supergirl, qui reviendra sur la vie "hardcore" de Kara Zor-El. Swamp Thing, film qui reviendra sur les origines de ce personnages déroutant.

Entre temps, d'autres projets DC en cours verront le jour : c'est le cas de Shazam : Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle et Aquaman : le royaume perdu, qui sont toujours prévus pour une sortie courant année 2023. Un troisième film Aquaman serait également en chantier. Il a également été précisé que le second épisode de The Batman, réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson, sortirait au cinéma le 3 octobre 2025. Comme le second film Joker : Folie à deux (prévu pour 2024), ce dernier s'inscrira dans la catégorie indépendante "DC Elseworld".

