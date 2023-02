Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu : "ringard", "prévisible"... Les critiques en revue

Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, le grand blockbuster français du début de l'année est disponible dans les salles en France. Très attendu, le film de Guillaume Canet ne semble pas avoir convaincu la plupart des critiques.

[Mis à jour le 1er février 2023 à 12h15] Pendant une grande partie de la phase de promotion d'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, Guillaume Canet a appelé les spectateurs à retourner en salles pour soutenir son projet de blockbuster. Il faut dire que les enjeux sont énormes pour cette comédie d'aventures qui, selon Variety, a coûté pas moins de 65 millions d'euros (un budget similaire aux précédents épisodes d'Astérix). D'après le réalisateur, le succès de son film est attendu au tournant. "C'est très important que le cinéma reparte, que des films comme ça puissent générer un engouement et donner envie aux gens de retourner au cinéma." Encore faut-il, bien sûr, proposer un métrage qui plaira au public mais aussi, dans une moindre mesure, à la critique. La presse a, en grande partie, livré ses critiques concernant Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. Voici donc notre revue de presse des critiques d'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu !

"Tout n'est pas réussi" annonce Première

Le magazine cinéphile Première loue le fait que L'Empire du Milieu n'ait pas choisi la même voie que les précédents films Astérix : "il n'adapte pas un album existant et préfère s'approprier les lieux pour ne conserver que l'appareillage essentiel (bastons, banquets, pirates et Jules César)". Pour autant, "tout n'est pas réussi (les combats kung-fu, le défilé de stars accessoires, d'Angèle à McFly et Carlito, l'atonie étrange de certaines scènes)". Guillaume Canet choisit d'ailleurs "de remettre au cœur du récit la figure d'Astérix et d'Obélix" contrairement à ses prédécesseurs, ce qui lui permet de créer un film "plus personnel" mais aussi "plus humain", ce qui "l'empêche de s'écrouler sous son déluge numérique."

"Un sommet de ringardise" pour Ecran Large

Avec la note de 1 étoile sur 5 possibles, Ecran Large n'a clairement pas apprécié cette nouvelle mouture d'Astérix au cinéma qu'on qualifie ici de "sommet de ringardise pondu par des boomers". Le site web critique par exemple les nombreux caméos peu intéressants mais aussi le scénario du film "à la fois trop et pas assez écrit" ainsi que la mise en scène et "sa caméra statique qui s'accorde avec le peu de latitude donné à l'improvisation". La proposition de Gilles Lellouche en Obélix a été appréciée par Ecran Large mais "le reste de la distribution est plombé par une direction d'acteurs catastrophique" tout particulièrement Jonathan Cohen. En somme, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu n'est "jamais drôle et indigent en matière de fabrication". "Un bien beau gâchis d'argent qui semble constamment avoir vingt ans de retard."

La critique "un peu désabusée" du Monde

Dans les colonnes du Monde, on peut lire une critique relativement mitigée au sujet de ce nouvel épisode des aventures d'Astérix. Le film de Guillaume Canet a pour lui qu'il nous fait voyager dans cette aventure inédite en Chine : "ce nouvel empire apporte dépaysement, souffle épique au récit et nouveaux personnages". De même, les scènes d'action s'amusent entre chorégraphies des arts martiaux typiquement chinois et joyeux bordel du pugilat à la gauloise. "Le contraste fait son petit effet, pour ensuite se diluer dans une succession de blagues (pas toujours drôles), de sketchs et de scènes anecdotiques qui distribuent à chaque vedette son petit morceau de partition." A ce sujet, "les acteurs font ce qu'ils peuvent pour donner de la crédibilité à leur déguisement." C'est également le cas de Guillaume Canet, qui réalise certes mais qui campe aussi le rôle titre : "sous la moustache d'Astérix, Guillaume Canet affiche une expression désabusée, qui fait peine à voir." Et Le Monde de conclure : "Après les deux heures passées à regarder voler les Romains, on lui ressemble un peu."

"Un bel éloge de l'amitié" pour Le Figaro

Dans sa critique, Le Figaro explique que Guillaume Canet "s'amuse à pasticher Tigre et Dragon. À côté de ce kung-fu acrobatique, la castagne des Gaulois prend un coup de vieux." Les interprétations d'Astérix et Obélix sont saluées par ailleurs : "Lellouche apporte un mélange d'espièglerie et de candeur à Obélix." En ce qui concerne l'Astérix de Guillaume Canet, "il n'a ni la rouerie de Christian Clavier, ni l'énergie de Clovis Cornillac ni la faconde d'Édouard Baer. C'est un Gaulois ordinaire et inquiet. Alter ego parfait du Français des années 2020, habitant d'un monde en crise." Le film est, selon Le Figaro qui le note 2,5/4, "sous une allure de blockbuster, un bel éloge de l'amitié."

Une formule "qui fait pschitt" d'après Le Parisien

Dans sa critique, Le Parisien explique qu'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu "manque de rythme et de fantaisie" malgré son scénario original "mais sans relief" voire même "poussif." Plus gros problème pour une comédie - d'aventure, certes, mais comédie tout de même - "On sourit parfois, mais on ne rit jamais franchement dans cet opus." Les références du film de Canet paraissent ici "datées", notamment aux années 1980. Au bout du compte, le journal francilien donne une note de 2,5/5 à ce nouvel opus.

"Mieux ficelé qu'Astérix aux Jeux Olympiques" pour Les Echos

Les Echos ont publié leur critique d'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. Le journal y retrouve "sinon le brio, du moins le ton de Goscinny et Uderzo" avec un style tout à fait particulier "d'empiler les jeux de mots et de lire le monde contemporain dans le miroir d'une antiquité fantasmée." La comparaison tient avec les moins bons épisodes de la saga mais pas avec le meilleur, à savoir Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. "Suite de scènes plus ou moins loufoques, l'ensemble s'avère mieux ficelé que le catastrophique "Astérix aux Jeux olympiques" [...] Il lui manque hélas de deux ou trois très bons gags, quelques grands éclats de rire vraiment mémorables, pour parvenir au niveau de la "Mission Cléopâtre" d'Alain Chabat".

"Un scénario prévisible" d'après Le Point

Dans sa critique, Le Point relève les difficultés rencontrées par le film Astérix de Guillaume Canet. Le long-métrage "qui souffre, hélas, d'un scénario prévisible, servi par des dialogues écrits en pilote automatique". On lui reproche "un effet collage" et sa tendance à enchaîner "les saynètes où chacun fait son numéro sans se soucier de l'ensemble". Dans le rôle du petit Gaulois, Guillaume Canet "n'est pas vraiment à l'aise dans le registre doux dingue, invincible du personnage". De plus, le film est ponctué d'effets spéciaux jugés "peu innovants" ainsi que de "scènes déjà vues" notamment dans les combats de kung-fu. Malgré tout, le magazine juge au final que cet Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu reste "un divertissement honnête"

"Le duo fonctionne" selon France Info

Dans les colonnes du site web de France Info, on peut lire une critique qui compare, comme le feront sans doute les spectateurs du film, L'Empire du Milieu aux précédents films Astérix. France Info note d'ailleurs que "Guillaume Canet pioche dans chacun de ces prédécesseurs" avec une "liste des caméos et apparitions interminable" comme chez Chabat. "Comme Zidi, le duo fonctionne. La complicité entre le réalisateur Guillaume Canet et l'acteur Gilles Lellouche est ancienne." Le site d'info en continu précise d'ailleurs que "les effets spéciaux sont humbles mais sans faute de goût."

Pour sa première séance au box-office français à 9 heures à l'UGC des Halles, Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu a attiré 96 curieux. Cette traditionnelle séance est souvent scrutée car elle a lieu dans le cinéma générant le plus d'entrées en France et en Europe. 96 entrées pour le film de Guillaume Canet est tout à fait respectable. Notons tout de même que, cette année, Babylon l'a battu avec 104 entrées sur ce même créneau le 18 janvier. A titre de comparaison, Avatar 2 avait attiré 254 spectateurs sur deux séances à 9 heures aux Halles. On attend bien sûr les premiers chiffres Paris et périphérie qui donneront un meilleur aperçu du lancement du film avant la première journée de box-office à venir.

A noter que le box-office d'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu déterminera également si Guillaume Canet obtient une prime sur recettes. D'après L'informé, le réalisateur a déjà été payé 500 000€ au regard de son statut de scénariste et réalisateur (son cachet d'acteur n'est pas révélé mais est inclus dans le chèque global de 6,6 millions d'euros alloué à toute la distribution). Selon le média, Guillaume Canet va toucher 0,3% du prix du ticket hors taxes (la moitié en tant que réalisateur, et l'autre moitié en tant que co-scénariste." Il devrait ensuite toucher "0,69€ supplémentaire par place vendue" une fois que le film aura généré entre 1 et 3 millions d'entrées. Enfin, une prime d'un million d'euros bruts est prévu "si le film dépasse 7 millions de spectateurs en France et/ou s'il est amorti". Enfin, d'après Marianne, une autre prime est prévu "si le film cartonne à l'étranger". Elle serait chiffrée à 900 000€ bruts "pour 5 millions de tickets vendus".