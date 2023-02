Quel succès au box-office pour Astérix et Obélix L'Empire du Milieu ?

ASTERIX ET OBELIX 2023. Très attendu, Astérix et Obélix L'Empire du Milieu affiche une très belle première journée au box-office français. La meilleure pour un film français en quinze ans !

Les résultats au box-office d'Astérix et Obélix L'Empire du Milieu sont tout particulièrement scrutés. Son succès ou son échec est censé dire beaucoup pour le futur du cinéma français, annonçait Guillaume Canet - visiblement inquiet - durant ses nombreux passages dans les médias en vue de la promotion de son film. Le réalisateur peut se rassurer, le public répond présent en salles pour voir le nouvel épisode de la saga Astérix au cinéma. Sur sa première journée d'exploitation, le film a réalisé un total de 463 026 entrées sur son premier jour avant-premières comprises. Ces seules séances d'avant-premières apportent 275 658 entrées au total du box-office premier jour d'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu qui a donc généré un peu moins de 190 000 entrées pour sa première journée en France.

Meilleur démarrage pour un film français depuis 2008

Au total, sur son premier jour d'exploitation en France, Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu signe le meilleur démarrage pour un film français depuis 15 ans. C'est simple, il faut retourner en 2008 et la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis (qui avait rassemblé 558 359 spectateurs dès son premier jour) pour dépasser le premier jour du film de Guillaume Canet. Précédemment, seul La Ch'tite Famille de Dany Boon s'en était approché en 2018 mais L'Empire du Milieu bat son démarrage en 2023. Il s'agit par ailleurs d'un plutôt très bon démarrage pour un film Astérix, comme nous l'expliquons ci-dessous.

Aussi bon que les Jeux Olympiques, moins fort que Mission Cléopâtre

En comparaison aux autres films de la saga Astérix, L'Empire du Milieu porte bien son nom puisqu'il démarre très exactement au milieu des cinq épisodes en prises de vues réelles. Le film de Guillaume Canet passe à la troisième place pour le box-office premier jour juste en dessous d'Astérix aux Jeux Olympiques avec 464 248 entrées (6,8 millions d'entrées au total) et largement en dessous de Mission Cléopâtre et ses 629 148 entrées (14,4 millions d'entrées au total en 2002). On trouve en quatrième position Astérix et Obélix contre César avec 446 724 entrées pour le premier jour et enfin Astérix et Obélix au service de sa Majesté et un lancement très en dessous des prévisions à hauteur de 120 856 entrées.