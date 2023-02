Ocean's 8 sur TF1 : pourquoi Matt Damon a été coupé au montage ?

"Ocean's 8" est diffusé sur TF1 ce dimanche 5 février 2023. Matt Damon devait initialement faire une apparition dans le film en clin d'œil à son personnage de la saga, mais a été finalement coupé au montage...

"Ocean's 8" est à (re)découvrir sur TF1 ce dimanche 5 février 2023 à 21h10. Il s'agit d'un spin-off de la saga "Ocean's", portée par George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon, avec Sandra Bullock dans le rôle de la soeur de Dany Ocean, fomentant un braquage 100% féminin. Plusieurs clins d'œil sont faits à la saga mère dans le film, avec la présence en guest star de George Clooney, Elliott Gould ou Shaobo Qin. Ils ne devaient pas être les seuls à apparaître dans "Ocean's 8" : Matt Damon et Carl Reiner devaient incarner leurs rôles respectifs de Linus Caldwell et Saul Bloom dans ce spin-off. Ils ont toutefois été supprimés au montage.

On ne sait toutefois pas pourquoi le caméo de Matt Damon a été coupé au montage. "Choisir les caméos est un procédé éclectique qui consiste à voir s'ils s'insèrent dans l'histoire et si le récit se déroule comme il faut", précisait simplement le réalisateur Gary Ross au Hollywood Reporter lors de la sortie du film en 2018. Si l'on peut imaginer qu'il s'agit d'un choix scénaristique et narratif, d'autres pensent qu'il s'agit de la conséquence d'une pétition mise en ligne en 2017 demandant son absence du casting après que Damon ait eu des propos polémiques sur le harcèlement en plein affaire Harvey Weinstein. En 2017, Matt Damon avait en effet expliqué auprès de Business Insider que la plupart des hommes travaillant à Hollywood n'étaient pas des harceleurs et qu'il n'excluait pas totalement l'idée de travailler avec des hommes accusés de harcèlement sexuel (ou pire) et qu'il souhaitait prendre cette décision "au cas par cas". Est-ce que ça a joué dans son absence d'"Ocean's 8" ? On n'aura probablement jamais de réponse claire.