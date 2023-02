Tomb Raider sur France 2 : l'entraînement hallucinant d'Alicia Vikander pour devenir Lara Croft

France 2 diffuse le film "Tomb Raider" avec Alicia Vikander ce dimanche 5 février 2023. L'actrice suédoise s'est soumise à un entraînement impressionnant pour être crédible dans le personnage de Lara Croft.

Pour devenir Lara Croft et marcher sur les pas d'Angelina Jolie, Alicia Vikander s'est prêté à un entraînement impressionnant en amont du tournage de "Tomb Raider". L'actrice oscarisée a pris la place d'Angelina Jolie dans le rôle pour le reboot de la franchise inspirée des jeux vidéo du même nom. Mais pour se fondre dans le rôle de l'exploratrice, Alicia Vikander a suivi un entraînement extrêmement rigoureux et impressionnant. Musculation, course, le quotidien de l'actrice était particulièrement sportif avant le tournage : "Aucun acteur avec lequel j'ai pu travailler n'a relevé un défi physique comme Alicia [Vikander] a pu le faire pour Lara Croft", se souvient d'ailleurs le producteur Patrick McCormick.

Pour disparaître derrière l'héroïne de "Tomb Raider", Alicia Vikander a également pratiqué plusieurs sports en amont du tournage : l'escalade, la levée de poids ou la randonnée sur ses jours de congés. Elle a également dû suivre un régime très strict pour obtenir le corps et la puissance de ce personnage qui saute, grimpe et court régulièrement dans le film. Le résultat est impressionnant : en sept mois d'entrainement, l'actrice (qui est surtout une ancienne danseuse) a gagné presque 10 kilos de muscles !