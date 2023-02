Les Choristes sur France 2 : que deviennent les enfants acteurs ?

A sa sortie en 2004, le film Les Choristes devient un véritable phénomène culturel et un grand succès français. France 2 le rediffuse ce dimanche 12 février à 21h10.

En 2004, Les Choristes s'est imposé comme un phénomène culturel, réalisant le savant mariage entre le succès populaire (il réalise 8,5 millions d'entrées en France) et l'approbation critique (8 nominations aux César et 2 aux Oscars). France 2 rediffuse ce film dramatique ce dimanche 12 février à 21h10, et donnera certainement envie à des générations de téléspectateurs d'entonner les chansons devenues des classiques, de "Vois sur ton chemin" à "Caresse sur l'océan".

Les Choristes a surtout permis de révéler une nouvelle génération de jeunes comédiens, aujourd'hui âgés d'une trentaine d'années. Morhange, Pépinot... En 2004, ces noms étaient sur toutes les lèvres. Mais depuis la sortie du film à 19 ans, que deviennent-ils ? Jean-Baptiste Maunier, l'interprète du rebelle mais talentueux Morhange est celui qui est resté le plus médiatisé, participant régulièrement au spectacle des Enfoirés mais aussi à d'autres films, comme Le Grand Meaulnes ou Hellphone. Aujourd'hui âgé de 32 ans, celui qui est devenu papa en 2019 a participé récemment à la saison 11 de Danse avec les stars et sera prochainement au casting de Demain nous appartient.

L'adorable Pépinot des Choristes était incarné par Maxence Perrin, fils de Jacques Perrin. Il poursuit depuis une carrière d'acteur, apparaissant dans Faubourg 36, Entre vents et marées ou Un fils. Le jeune homme aujourd'hui âgé de 27 ans se fait plus discret depuis. Grégory Gatignol (34 ans aujourd'hui) incarne le personnage de Mondain et a poursuivi une carrière cinématographique dans plusieurs projets, comme La Rafle, La Nouvelle guerre des boutons ou encore Le grand jeu et Un peuple et son roi. On l'a vu dernièrement dans la série Laëtitia en 2020. Plus discret, Thomas Blumenthal, qui jouait Corbin, est également apparu dans quelques projets depuis Les Choristes, comme La Crème de la crème (2014). Cyril Bernicot (Le Querrec dans Les Choristes) et Simon Fargeot (Boniface) n'ont pas poursuivi de carrière au cinéma ou à la télévision et se font davantage discrets.