Ce film culte qui a fêté ses 15 ans reste le film idéal pour se remonter le moral pendant l'hiver

Ce film solaire sorti il y a quinze ans reste idéal à regarder lorsqu'on a un coup de mou, pour s'offrir un moment d'évasion et de légèreté depuis son canapé.

Certains l'aiment chaud, Nos jours heureux, Good morning england... De nombreux films ont le don de plonger automatiquement les spectateurs dans la bonne humeur en plein cœur de l'hiver, d'autant plus lorsqu'on est coincés chez soi et qu'il fait nuit tôt le soir. Si chacun peut avoir sa préférence en matière cinématographique, l'un d'entre eux figure assurément sur le podium des films légers et feel good à voir absolument lorsqu'on a besoin de s'évader.

Dans Mamma Mia!, une jeune fille sur le point de se marier invite secrètement trois hommes qu'elle ne connaît pas à la cérémonie. Et ce, sans l'accord de sa mère. Son objectif : découvrir qui est son père parmi les trois invités. Mais à leur arrivée, les choses sont loin de se passer comme prévu...

Mamma Mia! réunit tous les ingrédients pour offrir un shoot parfait de bonne humeur : une île grecque à l'eau azuréenne et au sable fin pour l'évasion, des reprises dynamiques des morceaux cultes d'Abba pour la dose de fun et de légèreté, un casting cinq étoiles (Meryl Streep, Pierce Brosnan ou Colin Firth, rien que ça !), une histoire qui ne se prend absolument pas la tête pour déconnecter et une petite dose de romance pour le plaisir. Préparez-vous à vous déhancher sur "Waterloo", "Dancing Queen" ou "Take your chance on me" durant votre visionnage !

Avant d'être un long-métrage, Mamma Mia! est une comédie musicale crée en 1999 à Londres. Lors de sa sortie en septembre 2008, le film divise la critique, mais est un véritable succès au box-office. En France, 1,5 million de spectateurs le découvrent en salles. A travers le monde, le film remporte près de 615,7 millions de dollars et devient le cinquième film ayant fait le plus de bénéfice de l'année. A tel point qu'un second film, qui réussit le savant mélange entre la suite et le prequel, sort dix ans plus tard. Encore une fois, c'est un succès, même s'il n'est pas rentré dans les annales comme le premier.

Si vous souhaitez (re)découvrir Mamma Mia! et sa suite, Mamma Mia! Here we go again, sachez que ces deux films sont disponibles en streaming sur la plateforme par abonnement Prime Vidéo et en location ou à l'achat sur la plupart des plateformes de VOD. Les fans peuvent également découvrir l'adaptation survitaminée sur scène, actuellement jouée au Casino de Paris, en plein coeur de la capitale. Et si vous souhaitez partir en vacances sur les lieux paradisiaques du film, sachez que celui-ci a été tourné sur l'île de Skopelos, dans le village de Mouresi. A noter pour sa prochaine destination à découvrir.