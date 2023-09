Pour "Sentinelle" sur Prime Video, Jonathan Cohen s'est inspiré de chanteurs bien connus

Jonathan Cohen incarne un flic-chanteur dans la nouvelle comédie policière déjantée "Sentinelle", disponible sur Prime Video ce vendredi 8 septembre.

Coupe mulet, chemises hawaïennes, cheveux décolorés... Jonathan Cohen a mis le paquet pour le film "Sentinelle", nouvelle comédie à découvrir sur Prime Video à partir de ce vendredi 8 septembre 2023. Le créateur de "La Flamme" et "Le Flambeau" y incarne François Sentinelle, un capitaine de police à la Réunion qui rêve de voir renaître sa carrière musicale après le succès de sa chanson de charme (son tube de jeunesse est sobrement titré "Le kiki", tout est dit).

Réalisé par Hugo Benamozig et David Caviglioli ("Terrible Jungle"), "Sentinelle" mixe ainsi l'humour à l'enquête policière, sans oublier des soupçons d'éléments de films d'action... Et bien évidemment, des scènes chantées ! Il y a fort à parier que "Le kiki" et "Est-ce que tu regrettes", deux chansons du film, deviennent instantanément cultes, tout comme les improvisations musicales de ce flic aussi touchant qu'absurde. Dans le dossier de presse de la série, l'acteur principal expliquait "adorer chanter".

D'Herbert Léonard à François Valery

"On s'est beaucoup amusés à créer le registre musical de Sentinelle", détaillait encore Jonathan Cohen dans le dossier de presse, citant "François Valéry et Herbert Léonard, qui étaient [ses] références et qui sont porteurs d'un âge d'or du kitsch et d'une forme d'innocence". Les spectateurs pourraient également faire des rapprochements avec le style grivois de Francky Vincent ou encore le titre "Je te survivrai" de Jean-Pierre François.

Jonathan Cohen est assurément le rôle-titre du film, mais donne la réplique à un casting qu'il convient de ne pas écarter. Les abonnés de la plateforme d'Amazon y retrouveront l'acteur populaire du moment Raphaël Quenard ("Cash", "Yannick"), Emmanuelle Bercot ("Mon roi"), ou encore Ramzy et Gustave Kervern. Pour voir "Sentinelle", il suffit donc d'avoir un abonnement payant après 30 jours d'essai gratuit à la plateforme de streaming Prime Video.