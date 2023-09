"Pauvres créatures" sacré à Venise, de quoi parle ce film étrange avec Emma Stone ?

Le dernier film de Yórgos Lánthimos sur une Frankenstein version féminin a remporté le Lion d'or lors de la Mostra de Venise, le 9 septembre.

La Mostra de Venise a rendu son dernier palmarès le 9 septembre 2023. "Pauvres créatures", dernier film du réalisateur Yórgos Lánthimos, a reçu la récompense la plus prestigieuse du Lion d'or, récompensant le meilleur long-métrage de l'édition. Le cinéaste grec a, une nouvelle fois, confirmé sa stature d'auteur du septième art salué par ses pairs, après avoir déjà reçu le Grand prix du jury en 2018 pour "La favorite", Le prix du jury au Festival de Cannes 2015 pour "The Lobster" et le Prix du scénario cannois en 2017 pour "Mise à mort du cerf sacré".

"Pauvres créatures" vient donc rajouter un nouveau prix au CV déjà clinquant du réalisateur. Cette nouvelle fable raconte l'histoire modernisée d'un Frankenstein au féminin. On y suit le périple d'une femme ramenée à la vie par un savant, qui a remplacé son cerveau par celui d'un foetus. Avide de découverte du monde, elle s'enfuit avec un avocat et commence son périple, revendiquant l'égalité et la libération des femmes. Cette comédie noire surréaliste est l'adaptation du roman du même nom d'Alasdair Gray, publié en 1992.

Au casting, Yórgos Lánthimos a réuni de véritables stars. Le cinéaste grec retrouve Emma Stone, qu'il avait dirigé dans "La favorite", ici encore dans le premier rôle. L'actrice de "La la land" donne la réplique à Willem Dafoe et Mark Ruffalo. Les curieux devront toutefois patienter avant de voir "Pauvres créatures" au cinéma, puisque le long-métrage doit, pour le moment, sortir en France le 8 janvier 2024.