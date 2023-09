Faut-il voir "Mystère à Venise", dernière enquête d'Hercule Poirot ? Notre critique

Kenneth Branagh est de retour pour incarner le détective belge dans "Mystère à Venise", en salles le 13 septembre 2023. On l'a vu, voici notre critique.

Cela fait depuis 2017 que Kenneth Branagh s'évertue à adapter sur grand écran l'oeuvre d'Agatha Christie, avec plus ou moins de réussite. Après "Le crime de l'Orient-Express" et "Mort sur le Nil", c'est une nouvelle moins connue de la reine du crime qu'il retranscrit aujourd'hui sur grand écran. "Mystère à Venise", adapté du roman "La fête du potiron", sorti en 1969, est à voir au cinéma dès ce mercredi 13 septembre 2023.

Pour l'occasion, Kenneth Branagh incarne de nouveau le détective Hercule Poirot. Et s'il n'arrive toujours pas à nous faire oublier les excellentes interprétations de David Suchet ou Peter Ustinov, l'acteur-réalisateur réussit toutefois à se réinventer avec "Mystère à Venise". Le cinéaste prend d'abord le parti-pris de jouer un Poirot davantage dans l'intériorité, lui conférant une aura qu'il n'avait pas dans les précédents films. Surtout, il joue à fond la carte de l'horreur, usant d'une atmosphère angoissante et de jump scares à gogo, pour plonger le spectateur dans une inquiétante Cité des Doges. Les cinéphiles reconnaîtront ici le style du réalisateur de "Dead Again" et "Frankenstein". Le résultat est assez malin et relativement réussi, conférant à son troisième film d'enquête une identité que n'avaient pas les précédents.

Un dénouement prévisible

Côté casting, si plusieurs grands noms s'assoient à la table des suspects et des victimes (Michelle Yeoh, Tina Fey, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Camille Cottin...), aucun ne tire véritablement son épingle du jeu. A défaut d'être un polar totalement réussi, puisque plusieurs rebondissements (et notamment sa résolution) restent facilement prévisibles pour peu qu'on soit habitué au genre, "Mystère à Venise" reste un divertissement sympathique. Ni plus, ni moins.