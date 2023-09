Les cinq films en lice pour représenter la France aux Oscars

Le CNC a annoncé les cinq films finalistes pour représenter la France lors de la prochaine édition des Oscars. Découvrez la liste.

Ils ne sont plus que cinq à pouvoir prétendre représenter la France à l'Oscar du meilleur film étranger. Le CNC a révélé, le 13 septembre, les finalistes sélectionnés par une commission spéciale pour concourir à la cérémonie de remise de prix américaine. Parmi les cinq prétendants au titre, on retrouve "Anatomie d'une chute" de Justine Triet, "Goutte d'or" de Clément Cogitore, "La passion de Dodin Bouffant" de Tran Anh Hung, "Le règne Animal" de Thomas Cailley et "Sur les chemins noirs" de Denis Imbert.

L'un de ces cinq films fait déjà figure de grand favori pour représenter la France aux Oscars. Il s'agit d'"Anatomie d'une chute", qui a déjà remporté la Palme d'or lors du dernier Festival de Cannes. Le long-métrage est actuellement visible en salles et a déjà attisé la curiosité de 600 000 curieux en France. Rappelons toutefois que ce n'est pas le seul film cannois parmi les finalistes, puisque "La Passion de Dodin Bouffant" avait également remporté le Prix de la mise en scène en mai dernier.

On connaîtra bientôt le film choisi

Le nom du film qui représentera la France aux Oscars sera bientôt connu. Il sera dévoilé par le CNC le 21 septembre prochain. Mais comment est choisi l'heureux élu ? Sept professionnels du cinéma (deux exportateurs, deux producteurs, deux réalisateurs et "une personne qualifiée", ici Alexandre Desplat, compositeur de films) sont chargés d'établir une liste et de désigner quel film a le plus de chance d'être sélectionné aux Oscars.

Car, si l'un de ces cinq films sera bientôt choisi par la commission française, cela ne veut pas dire qu'il sera automatiquement en compétition pour la cérémonie des Oscars. Le film sera soumis à l'Oscar du meilleur film étranger, mais devra passer plusieurs phases de sélection : l'Académie des Oscars annonce 15 longs-métrages retenus le 21 décembre prochain. Après cela, ce sera le 23 janvier 2024 que l'on connaîtra les cinq films en compétition à l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère. Les votants auront ensuite plusieurs semaines pour élire l'heureux gagnant, qui sera annoncé lors de la cérémonie des Oscars le 10 mars 2024.