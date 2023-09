"Gone Girl" sur France 2 : le film avait fait polémique à sa sortie

France 2 diffuse ce dimanche soir le thriller "Gone Girl" réalisé par David Fincher. Au moment de sa sortie en 2014, le long-métrage avait fait polémique.

Au programme TV ce soir, les amateurs de thriller pourront (re)découvrir "Gone Girl" sur France 2. La seconde chaîne diffuse le long-métrage de David Fincher à 21h10. Adaptant le roman de Gillian Flynn, ce film à suspense décortique la vie de couple entre Nick Dunne et Amy Dunne lorsque cette dernière disparaît le jour de leur anniversaire de mariage. D'abord mari éploré dans les médias, Nick devient le principal suspect, à mesure que la vie maritale en apparence parfaite du couple est mise à mal par l'enquête.

Lors de sa sortie en 2014, "Gone Girl" est salué par la critique et par le public. Mais il n'échappe pas à une polémique. L'association Osez le féminisme dénonce la manière qu'a le long-métrage de "virer à l'illustration parfaite des thèses masculinistes", notamment à travers la vision proposée du personnage d'Amy : "elle incarne le cliché patriarcal de la perversion féminine idéale, qui utilise la violence psychologique, prétendue arme favorite des femmes, pour humilier et blesser son mari. [...] A contrario, Nick apparaît comme un pauvre homme victime des femmes".

L'autrice et l'actrice répondent à la polémique

Dans Le Guardian, Joan Smith accuse le film de "recycler les mythes sur le viol" dans sa deuxième partie et dans son dénouement, notamment en mettant en avant une intrigue sur une fausse déclaration de viol. L'autrice du roman et scénariste du film, Gillian Flynn, avait été interrogée en 2013 sur sa fin "clivante" par Time Out.

Elle expliquait alors qu'elle avait voulu prendre le contre-pied de l'image de la femme bonne et bienveillante. Elle affirme également auprès du New York Times que lorsque des hommes écrivent des personnages masculins pervers ou mauvais, ils deviennent des anti-héros, et qu'Amy Dunne mérite le même traitement.

De son côté, l'actrice Rosamund Pike, qui incarne la protagoniste de "Gone Girl", répondait aux critiques dans une interview à Première, assurant que le roman s'intéresse principalement à la colère chez les femmes : "C'est un sentiment qu'on associe rarement aux femmes dans la culture et les médias".