"Les vraies comédies romantiques sont de retour" : en 3 jours, ce film Netflix atteint des sommets et fait fondre les abonnés

En trois jours seulement, cette comédie romantique de Netflix s'est imposée en tête des films les plus vus de la plateforme de streaming dans 76 pays. Les abonnés français ont également répondu présents.

Avec les températures qui commencent à baisser, l'automne est la saison parfaite pour se lover devant un film romantique. Et Netflix a pensé à tout. Les abonnés de la plateforme de streaming peuvent découvrir depuis le 15 septembre 2023 une nouvelle comédie sentimentale américaine qui a atteint, en trois jours seulement, les premières places des programmes les plus visionnés dans 76 pays selon Flixpatrol.

En France, le film s'est hissé à la seconde place des films les plus vus. "La probabilité statistique de l'amour au premier regard" ("Love at first sight" en VO) est l'adaptation du roman de l'écrivaine américaine Jennifer E. Smith. Une Américaine et un Anglais se rencontrent dans un aéroport et commencent à tomber amoureux dans l'avion. Mais ils sont malheureusement séparés à la douane...

Si le titre français de cette comédie romantique peut décourager, son intrigue devrait toutefois faire fondre les amateurs du genre. Sur X (anciennement Twitter), les internautes ont littéralement fondu pour cette romance qui se déroule dans un aéroport : "Best film d'amour que j'avais pas regardé depuis longtemps (sic)", écrit une utilisatrice, tandis qu'une autre affirme "re-croire en l'amour pendant 24h" grâce au long-métrage.

"Il est passé beaucoup trop viiiiteuh" s'enthousiasme une fan, qui affirme qu'elle "rêve de vivre la même rencontre". "J'ai adoré, merci Netflix !" Si un abonné français de X donne au film la note de 9/10, une fan anglophone affirme que c'était "très mignon. Les VRAIES comédies romantiques sont enfin de retour".

Au casting, les férus de séries reconnaîtront Haley Lu Richardson, qui a récemment fait sensation dans la saison 2 de "The White Lotus". Ben Hardy, que l'on a pu apercevoir dans "Bohemian Rhapsody" ou "X-Men : Apocalypse" (il y incarne Angel), lui donne la réplique. "La probabilité statistique de l'amour au premier regard" est disponible sur la plateforme de streaming par abonnement Netflix.