"Le diable s'habille en Prada" sur TF1 : le tournage a été "horrible" pour Meryl Streep

TF1 diffuse "Le diable s'habille en Prada" ce jeudi 21 septembre à 21h10. Si Meryl Streep y incarne le rôle iconique de Miranda Priestly, cela a été un calvaire pour l'actrice.

Ce jeudi 21 septembre, TF1 propose aux téléspectateurs de (re)voir une comédie américaine devenue culte : "Le diable s'habille en Prada". Dans ce long-métrage sorti en 2006, Anne Hathaway incarne une jeune journaliste qui décroche son premier emploi en tant qu'assistante de la tyrannique Miranda Priestly, rédactrice en chef d'un magazine de mode prestigieux.

Si Meryl Streep est étonnante dans ce rôle inspiré d'Anna Wintour (rédactrice en chef de "Vogue"), le tournage du film a été très difficile à vivre pour elle. L'actrice oscarisée à trois reprises avait révélé au magazine Entertainment Weekly en 2021 qu'elle était "déprimée" sur le plateau de tournage.

"C'était horrible ! J'étais malheureuse dans ma loge." Meryl Streep avait en effet pris la décision de rester à l'écart de l'équipe du film, afin de tester la "Méthode" (technique qui consiste à se fondre dans son personnage pour jouer de la manière la plus authentique possible). Son objectif : se faire craindre des autres acteurs, comme les personnages craignent Miranda Priestly dans le film.

Mais cette technique de travail ne correspond pas du tout au naturel enjoué de la comédienne aujourd'hui âgée de 74 ans : "Je pouvais entendre tout le monde s'amuser et rire. J'étais tellement déprimée. Je me suis dit que c'était le prix à payer quand on est le patron. Mais c'est la dernière fois que j'ai tenté la Méthode."

Un rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars

Cependant, cette technique a fonctionné. Dans le même article, Anne Hathaway avait confié qu'elle s'était sentie "très intimidée" par l'actrice, même lorsque les caméras ne tournaient pas. "Mais je me suis toujours sentie protégée et choyée. Je savais que quoi qu'elle fasse pour créer cette peur, au fond, elle prendrait toujours soin de moi."

Si le tournage du "Diable s'habille en Prada" a été particulièrement éprouvant pour Meryl Streep, il s'est avéré payant, puisqu'elle avait alors décroché sa 14e nomination aux Oscars, sans toutefois remporter la prestigieuse statuette. Elle cumule, désormais, 21 nominations à son actif, et trois prix.