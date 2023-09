"La passion de Dodin Bouffant" aux Oscars : de quoi parle le film choisi pour représenter la France ?

"La Passion de Dodin Bouffant" de Tran Anh Hung a été choisi pour représenter la France aux Oscars 2024. Le film avait été récompensé à Cannes mais n'avait pas obtenu la Palme d'or.

C'est une annonce qui a suscité la surprise dans le monde cinéphile. "La Passion de Dodin Bouffant" a été choisi pour représenter la France lors de la prochaine cérémonie des Oscars, a-t-on appris ce jeudi 21 septembre 2023. Le long-métrage réalisé par Tran Anh Hung a ainsi été préféré à "Anatomie d'une chute", la réalisation de Justine Triet qui avait pourtant remporté la Palme d'or.

"La Passion de Dodin Bouffant" avait néanmoins été récompensé du prix de la mise en scène lors du dernier Festival de Cannes. Ce film porté par Benoît Magimel et Juliette Binoche suit la relation amoureuse entre une cuisinière hors pair et un célèbre gastronome, qui se lient par leur passion réciproque pour la haute gastronomie et la création de plats plus savoureux les uns que les autres. "La Passion de Dodin Bouffant" sort au cinéma le 8 novembre 2023.

Encore des phases de sélection

Si "La Passion de Dodin Bouffant" est désormais le digne représentant de la France aux Oscars, cela ne signifie pas encore qu'il est en compétition pour remporter le prix du Meilleur film en langue étrangère. L'Académie des Oscars annoncera 15 longs-métrages retenus dans cette catégorie parmi tous les candidats le 21 décembre prochain. Par la suite, ce sera le 23 janvier 2024 que l'on connaîtra les cinq films en compétition dans cette catégorie. Les votants pourront ensuite voter pour élire l'heureux gagnant qui sera connu le 10 mars 2024.

L'an dernier, "Saint-Omer" d'Alice Diop, représentant français aux Oscars, n'avait pas été sélectionné parmi les cinq finalistes, tandis que "Titane" (Palme d'or 2021 de Julia Ducournau), choisi en 2022, n'avait même pas fait parti des 15 finalistes. Le dernier film français à avoir été sélectionné parmi les cinq finalistes de l'Oscar du Meilleur film en langue étrangère est "Les Misérables" de Ladj Ly, qui n'avait pas remporté la statuette. La France n'a pas été victorieuse dans cette catégorie depuis "Indochine", gagnant en 1993.