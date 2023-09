The Revenant sur France 3 : comment a été tournée l'impressionnante scène de l'ours ?

Diffusé sur France 3 ce lundi soir, The Revenant a permis à Leonardo DiCaprio d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur, grâce à un rôle très physique et à une impressionnante scène avec un ours.

France 3 diffuse "The Revenant" ce lundi 25 septembre à 21h10. Réalisé par Alejandro Gonzalez Iñárritu, ce long-métrage suit un trappeur incarné par Leonardo DiCaprio laissé pour mort dans une forêt américaine, au XIXe siècle, qui doit tout mettre en oeuvre pour survivre. Ce rôle incroyablement physique et exigeant lui a permis de décrocher pour la première fois en 2016 l'Oscar du meilleur acteur.

Dans ce "survival movie", une scène d'attaque d'ours, extrêmement brutale et réaliste, reste en tête. Au cours de la séquence, le protagoniste, Hugh Glass, se fait entraîner brutalement par l'animal avant de le laisser pour mort. Et bien évidemment, sur le plateau de tournage, ce n'est pas un véritable ours qui a malmené Leonardo DiCaprio.

Pour tourner cette scène marquante de "The Revenant", Alejandro Gonzalez Iñárritu a fait appel à la technique de la performance capture et au talent du cascadeur Glenn Ennis (qui a travaillé auparavant sur Les 4 fantastiques, Man Of Steel, Game of Thrones...). C'est ce dernier qui incarne l'ours, en portant un costume bleu et une tête d'ours en plastique.

La scène a été tournée en l'état, avant d'être retravaillée numériquement pour donner l'impression qu'un véritable ours attaque Hugh Glass. De son côté, Leonardo DiCaprio a été balancé par des câbles attachés à un faux arbres. A l'écran, le résultat est saisissant !