The Creator au cinéma : faut-il voir ce nouveau film de science-fiction ?

Réalisé par Gareth Edwards à qui l'on doit le film Star Wars "Rogue One", "The Creator" est sorti au cinéma ce mercredi 27 septembre 2023. Voici ce qu'en pensent les critiques.

Une guerre entre les humains et l'intelligence artificielle : c'est le sujet de "The Creator", dernier film de Gareth Edwards, sorti au cinéma ce mercredi 27 septembre 2023. Le réalisateur de l'acclamé "Rogue One" revient en force avec ce film de science fiction porté par John David Washington, Gemma Chan et Ken Watanabe.

C'était l'un des films les plus attendus de la semaine, à en croire le 9h des Halles du jour, puisqu'ils étaient 75 à se ruer à l'UGC de Chatelet pour la première séance du jour, se hissant en tête des démarrages sur cet horaire. Sur Allociné, le long-métrage a également conquis les critiques, puisqu'il décroche la note de 3,6/5 sur 18 critiques recensées. Il obtient la note de 81% sur Rotten Tomatoes, agrégateur de critiques américain.

Pour les critiques françaises, "The Creator" reste un film à voir cette semaine. Le Parisien est complètement séduit par ce "spectacle total" "bourré d'action, d'effets spéciaux et de scènes dantesques", tandis que 20 minutes salue la "belle réflexion sur l'intelligence artificielle" que propose le long-métrage.

Pour franceinfo, Gareth Edwards propose un film avec "un scénario bien ficelé, aux personnages attachants, à l'action et à l'émotion bien soutenue, doublée d'une mise en scène des plus soignées". Si Télérama est moins séduit par cette "fable sur le progrès moins agile" que les scènes d'action ou les images, "le plaisir est au rendez-vous". Les amateurs de science-fiction peuvent d'ores et déjà courir dans les salles de cinéma.