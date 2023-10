"J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps" : ce nouveau film Netflix avec une star du rap au casting cartonne en France

Un jour seulement après sa sortie, ce film très attendu s'est hissé en tête des longs-métrages les plus vus sur la plateforme de streaming en France.

En ce moment sur Netflix, les amateurs de séries peuvent se tourner vers la fin de "Sex Education", la mini-série "Tapie" ou le drame policier "Chère petite". Mais pour ceux qui souhaitent voir un film, c'est une autre histoire et les tendances varient régulièrement. Les abonnés de la plateforme de streaming semblent s'être donné le mot, puisqu'un film s'est hissé en tête des longs-métrages les plus vus de la plateforme en France seulement un jour après sa mise en ligne sur le site.

Sorti le 28 septembre sur Netflix, "Banlieusards 2" était désormais le film numéro 1 de la plateforme en France dès le lendemain selon Flixpatrol, devançant "Black Phone". Et les abonnés français qui ont lancé le long-métrage sont totalement conquis par cette suite : "il est aussi bien que le premier", écrit l'un des utilisateurs de X.

D'autres se sont laissés séduire par ce long-métrage qui suit trois frères dans une banlieue française : "Banlieusards 2, ou comment pleure toutes les larmes de son corps, waw", réagit un internaute sur le réseau social d'Elon Musk. "Il a identifié de manière très subtile les problèmes auxquels sont confrontés les personnes qui vivent en banlieue sans tomber dans les victimisation, chef d'oeuvre", commente un autre. Un abonné Netflix, qui a "bien aimé le film", estime toutefois que la "fin est trop rageant (sic)".

Cette suite du long-métrage à succès sorti en 2016 est toujours réalisé par Leïla Sy et le rappeur français Kery James. Pour rappel, le premier avait été un véritable succès, puisque 2,6 millions de foyers l'avaient vu à travers le monde en sept jours seulement, annonçait Netflix. Ce second long-métrage se déroule deux ans après les événements du premier. Demba (Kery James) essaie de changer de vie, quand Noumouké (Bakary Diombera) est impliqué dans des rixes et Soulaymann (Jammeh Diangana) débute sa carrière d'avocat. Le film est disponible dès à présent sur Netflix.