"Le garçon et le héron" de Hayao Miyazaki dévoile une superbe bande-annonce avant sa sortie cinéma

Le dernier film des studios Ghibli se dévoile enfin avec une première bande-annonce exclusive. Le film est à découvrir dans les salles de cinéma françaises dans quelques semaines.

C'est un événement pour tous les amateurs de films d'animation japonais. "Le garçon et le héron" a enfin dévoilé sa première bande-annonce mondiale, plusieurs mois après sa sortie au Japon. Le 14 juillet 2023, le public japonais avait ainsi pu découvrir le dernier film des studios Ghibli sans qu'aucune promotion ne soit effectuée autour du long-métrage : on ne savait même pas de quoi parlait le film ni à quoi il ressemblait.

Désormais, le public peut avoir un premier aperçu du dernier film signé Hayao Miyazaki, à qui l'on doit les chefs d'oeuvre "Le voyage de Chihiro", "Princesse Mononoke", "Mon voisin Totoro" ou "Le château ambulant". Le réalisateur japonais de 82 ans était sorti de sa retraite pour réaliser "Le garçon et le héron", qui devait être son dernier film (mais qui ne le sera peut-être pas).

Dans cette bande-annonce, on découvre l'aventure que va vivre le jeune Mahito, bouleversé par la mort de sa mère dans un incendie qui se retrouve à vivre à la campagne avec son père. Il y rencontre un héron cendré, qui va devenir son guide dans la compréhension du monde.

Dans ces premières images, on retrouve la pate du réalisateur japonais, que ça soit l'importance du respect de la nature, la poésie d'un univers magique, mais également le poids des actions humaines et notamment de la guerre. "Le garçon et le héron" est déjà prévu pour une sortie cinéma en France le 1er novembre 2023.