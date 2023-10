Connaissez-vous vraiment bien les films Disney ? Testez vous avec ce quiz pour les 100 ans de Mickey

A l'occasion des 100 ans des studios Disney, testez vos connaissances sur les films d'animation et découvrez si vous êtes un vrai expert des films Disney.

Nombreuses sont les personnes qui s'auto-proclament fans des films Disney. Depuis sa création il y a cent ans, le 16 octobre 1923, la Walt Disney Company a bercé des générations d'enfants et de s parents grâce à la production de nombreux longs-métrages d'animation. Désormais, les studios Disney se sont étendus, en rachetant notamment Lucasfilm, Marvel, Pixar ou encore la 20th Century Production. De quoi devenir le plus gros conglomérat de l'industrie cinématographique.

Mais dans l'esprit de tout le monde, Disney, ce sont des films d'animation à foison. A travers le monde, on compte de nombreux fans qui arpentent les parcs d'attraction, qui chantent à tue-tête certains titres les plus connus, ou qui débattent sans relâche de la meilleure production. Chacun y va de son favori, que ça soit Blanche Neige et les Sept Nains, Les Aristochats, Le Roi Lion, Mulan ou plus récemment La Reine des Neiges.

Mais connaissez-vous (vraiment) bien les films d'animation Disney ? A l'occasion des 100 ans du studio de Mickey, nous avons concocté un quiz qui revient sur les plus grands dessins animés. Du premier long-métrage d'animation aux plus récents, vous pouvez tester vos connaissances sur les intrigues des films, mais également sur leur création ou les anecdotes de coulisses.

Testez-vous avec notre quiz Disney

Vous rappelez-vous bien des prénoms des personnages secondaires des anciens films d'animation ? Avez-vous en tête leur inspiration, ou les raisons pour lesquelles ils ont marqué l'industrie cinématographique ? Connaissez-vous également les longs-métrages plus récents qui ont fait les succès du studio ?

Si c'est le cas, vous aurez certainement une très bonne note à ce quiz. Sinon, c'est l'occasion de réviser ou d'en apprendre plus. Notez que ce quiz concerne uniquement les films d'animation de Disney et non pas les productions en live action ou les franchises Star Wars ou Marvel.

