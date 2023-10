"Bernadette" avec Catherine Deneuve : les événements du film se sont-ils vraiment produits ?

Au cinéma ce mercredi 4 octobre 2023, le film "Bernadette" raconte les premiers pas de l'épouse de Jacques Chirac à l'Elysée. Mais cela s'est-il vraiment passé comme ça dans la réalité ?

Catherine Deneuve est Bernadette Chirac. Réalisé par Léa Domenach, "Bernadette" est sorti au cinéma ce mercredi 4 octobre 2023. Ce long-métrage suit l'ex-première dame, après l'élection de son mari (incarné par Michel Vuillermoz), mise de côté car jugée trop ringarde par rapport au président de la République. Elle décide cependant de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique de premier plan.

La famille Chirac n'a pas approuvé le projet de film et n'a pas participé à la production du film. Ainsi, il a fallu broder sur certains éléments, en gardant un ton décalé et en assumant une part de fiction. "La plus grande partie du scénario est basée sur des faits avérés", assure la réalisatrice Léa Domenach dans le dossier de presse accompagnant la sortie du film. "Une fois que l'histoire était établie, nous avons pris des libertés parce que justement, nous écrivions une fiction".

Bernadette De Léa Domenach avec Catherine Deneuve , Denis Podalydès , Michel Vuillermoz , Sara Giraudeau , Laurent Stocker , Francois Vincentelli Mise à l'écart car peu charismatique, l'épouse d'un populaire président français se démène pour tenter de prendre une revanche sur ses détracteurs.

La famille Chirac n'a pas donné son autorisation

Ainsi, le personnage de Bernadette Chirac tel qu'il est dépeint dans le film serait différent de la véritable ex-Première dame. "Nous avons volontairement adouci son caractère. Elle est sûrement plus 'dure' que ce que nous montrons dans le film [...] nous voulions un vrai personnage de fiction, de comédie." Ainsi, la famille Chirac n'a pas été consultée et n'a pas eu à donner son autorisation pour le long-métrage, qui este une fiction malgré l'inspiration réelle.

Mais quelles différences ont été opérées entre le film et la réalité ? La réalisatrice détaille en effet que, si Bernadette Chirac et Nicolas Sarkozy se sont bel et bien rencontrés en secret en 2007, le choix de situer cet échange dans un confessionnal est totalement assumé. Le relooking de Bernadette Chirac par Karl Lagerfeld, duquel elle était vraiment proche dans la réalité, a également été inventé.