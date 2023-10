"On est fait pour s'entendre" sur France 2 : Pascal Elbé s'est inspiré de sa propre histoire

France 2 diffuse la comédie romantique "On est fait pour s'entendre" ce mardi soir à 21h10. Pascal Elbé s'est inspiré de sa propre histoire pour ce long-métrage qu'il a également réalisé.

En 2021, les spectateurs français ont découvert dans les salles de cinéma "On est fait pour s'entendre", une comédie romantique qui traite, notamment, de handicap. Réalisée par Pascal Elbé, qui incarne également le personnage principal, le long-métrage est diffusé ce mardi 3 octobre sur France 2, à 21h10.

Dans le film, Pascal Elbé incarne un homme qui perd son audition. L'acteur et réalisateur avait confié au Parisien, au moment de la sortie cinéma du film, qu'il s'était inspiré de sa propre histoire pour l'écriture du scénario. Il a ainsi confié qu'il souffrait lui-même de problèmes d'audition.

"Mes proches n'en pouvaient plus de devoir tout répéter", explique l'acteur. "Et un jour, je me suis retrouvé en difficulté face à un comédien qui parlait très doucement : ça a été la goutte d'eau." Pascal Elbé détaille également auprès du média national être "passé à côté de certaines choses à cause de [sa] malentendance". Désormais, il a un appareil pour l'aider.

La peur que ça nuise à sa carrière

De cette expérience, l'acteur a tiré des situations comiques pour ce film, qui traite davantage de la solitude et de l'écoute qu'on apporte à l'autre. Pascal Elbé s'est, un temps, inquiété que la révélation de la perte de son audition n'entraîne des conséquences néfastes sur sa carrière. "Mais cela aurait été malhonnête de faire semblant que la malentendance concernait "un ami à moi". Si cela fait peur à certaines personnes, alors ce ne sont pas celles avec qui j'ai envie de travailler."

"On est fait pour s'entendre" est un film romantique à découvrir sur France 2 ce mardi 3 septembre. Il est également disponible sur la plupart des plateformes de VOD, comme Canal, Google Play, Apple TV ou encore Amazon, à l'achat et à la location uniquement.