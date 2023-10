Nowhere sur Netflix : ce film de survie espagnol fait un carton surprise à travers le monde

Sorti sur Netflix le 29 septembre dernier, le film espagnol "Nowhere" réalise un carton d'audience surprise, devenant le long-métrage du moment le plus visionné à travers le monde sur la plateforme.

Une femme enceinte, prisonnière d'un conteneur maritime à la dérive. Voilà le pitch de départ du gros succès de la semaine, aussi explosif qu'inattendu. "Nowhere" est un thriller espagnol en mode de survie en pleine mer, sorti le 29 septembre dernier.

Dans ce film, Anna Castillo ("Un conte parfait") incarne une femme enceinte qui fuit un pays totalitaire avec son mari. Elle se retrouve séparée de son compagnon et coincée dans un conteneur maritime sur les flots. Elle va alors devoir se battre pour survivre, sauver son enfant, et retrouver l'homme qu'elle aime.

Si le film a pour toile de fond la crise migratoire, il ne s'inspire pas exactement d'une histoire vraie. Les scénaristes de "Nowhere" se sont toutefois inspirés de témoignages de migrants qui avaient tenté de franchir la frontière espagnole dans des conteneurs et des camions.

Ces informations ont permis de retranscrire au mieux les conditions et les sensations physiques de leur héroïne. Albert Pintó, réalisateur de "Nowhere", a ainsi expliqué dans un entretien à Público qu'il cherchait à rendre son histoire aussi authentique que possible, si bien qu'ils sont partis tourner en mer certaines des séquences.

"Le film le plus fou que j'ai vu cette décennie"

Sur les réseaux sociaux, les internautes ne manquent pas d'être impressionné par le long-métrage. L'une des utilisatrices de X s'est dit "tenue nen haleine de bout en bout" par "ce survival en huis clos au suspens efficace", qualifie un autre abonné du réseau social d'Elon Musk. "C'est le film le plus fou que j'ai vu cette dernière décennie", conclut un abonné de Netflix.

En seulement trois jours, le film s'est hissé parmi les programmes les plus vus à travers le monde, engrangeant déjà 23,8 millions de vues en seulement 72 heures selon les chiffres de Netflix.

Avec un tel succès immédiat, la newsletter spécialisée Netflix & Chiffres lui prévoit un avenir radieux, en devenant notamment l'un des films internationaux du top 10 de tous les temps pour la plateforme de streaming. Il faudra toutefois patienter dans les jours qui viennent avant de savoir si ces prédictions sont confirmées.