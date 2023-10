Ce thriller psychologique avec une star des Bridgerton s'impose dans le top de Netflix en seulement quelques jours

Les abonnés de la plateforme de streaming Netflix ont succombé à ce film haletant qui questionne les rapports de pouvoir d'un couple dans le milieu professionnel.

Il avait déjà fait sensation lors du dernier festival américain de Sundance. Désormais, il séduit les abonnés de Netflix. Le public a pu découvrir depuis vendredi "Fair play", un thriller psychologique qui suit un couple qui se délite lorsque la jeune femme obtient une promotion au détriment de son compagnon.

Ce thriller psychologique intense questionne ainsi les rapports de pouvoirs et de domination au sein du couple et dans la sphère professionnelle. Le film réalisé par Chloe Dumont est sorti vendredi 6 octobre et rencontre déjà le succès sur la plateforme de streaming : il s'agit du film le plus vu du moment à travers le monde, selon les informations de Flix Patrol.

En France, "Fair play" grimpe également dans le classement, et s'il n'est pas le film le plus vu du moment, il gagne des positions depuis sa sortie pour se hisser à la seconde place du top 10 depuis dimanche. Il faut dire que le long-métrage bénéficie depuis sa sortie de critiques élogieuses, tant au niveau de la presse que des internautes.

Pour Télérama, il s'agit en effet "d'une premier film prometteur qui ne manque pas de finesse psychologique" dans la manière dont il dépeint les rapports de classe et de pouvoir, mais également la domination au sein du couple. Pour Allociné, il s'agit "d'une exploration captivante des mécanismes de pouvoir" dans "un film post #MeToo, qui creuse les questions d'agressions physiques, psychologiques et d'abus sexuels ainsi que la masculinité toxique."

Du côté des internautes, on salue une oeuvre "p***n de réaliste". Un utilisateur de X loue un "film puissant". "C'était siiii bien. Le jeu d'acteur est incroyable, même si la fin est trop abrupte."

Une star des Bridgerton étonne

Surtout, les abonnés de Netflix peuvent être tentés de visionner "Fair play" grâce à son casting. Alden Ehrenreich, vu dans "Solo : A Star Wars Story" ou plus récemment dans "Oppenheimer", est glaçant dans le rôle de Luke. Mais la révélation du long-métrage reste Phoebe Dynevor, que les abonnés de Netflix ont pu découvrir dans "La chronique des Bridgerton".

Ici, l'actrice de 28 ans incarne un rôle à des années-lumière de celui de Daphne Bridgerton, et sa performance ne manque pas d'être saluée par tous ceux qui ont déjà visionné le long-métrage.

Retrouvez "Fair play" de Chloe Dumont avec Phoebe Dynevor et Alden Ehrenreich dès à présent sur Netflix.