Les Frères Sisters : Jake Gyllenhaal a surpris Jacques Audiard avec une initiative déroutante

Jacques Audiard a tourné un western à l'américaine avec "Les Frères Sisters", diffusé sur France 3 ce lundi 9 octobre. Et le réalisateur a relevé une attitude surprenante des acteurs américains.

France 3 diffuse le film "Les frères Sisters" ce lundi 9 octobre à 21h10. Ce western modern est réalisé par le cinéaste français Jacques Audiard. Sorti en 2018, il s'agit du premier film du réalisateur à être tourné intégralement en langue anglaise et avec essentiellement des acteurs américains.

Ainsi, le fils de Michel Audiard a pu relever des différences entre le travail des acteurs américains et des acteurs français. Dans des propos rapportés par Allociné, Jacques Audiard détaille ainsi que les comédiens américains "offrent une sorte d'incarnation immédiate" pour le spectateur, qui constate que "les visages n'apparaissent pas de la même façon, les corps n'ont pas la même taille, les voix la même profondeur."

Au-delà de leur prestance à l'écran, Jacques Audiard a remarqué, en tournant "Les frères Sisters", que les acteurs américains travaillaient différemment des acteurs français. Il se souvient auprès du média spécialisé dans l'actualité cinématographique que Jake Gyllenhaal l'a approché pour demander au cinéaste comment s'exprimerait son personnage, qui a étudié dans les premières universités de la côte Est américaine au XIXe siècle.

Des "acteurs de cinéma"

Une interrogation qui a déboussolé le réalisateur : "comment répondre à ça ? Il est allé bosser un mois avec un linguiste et il est revenu avec un script en phonétique". Jacques Audiard se dit impressionné par ce professionnalisme à l'américaine : "Ils viennent avec la démarche du personnage, ils ont déterminé comment il s'assied, comment il se comporte en société, s'il regarde ou non ceux à qui il s'adresse."

Le réalisateur a en effet pu constater sur le tournage que les américains ont développé le métier "d'acteur de cinéma" : "Ils savent où est la caméra, quel est l'objectif, comment on va les voir, s'ils sont dans le cadre ou non, quel détail de leur expression va être capté. Tout cela était très nouveau pour moi et très impressionnant. Électrisant, même."

