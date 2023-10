"C'était le pire geste à faire" : Jean-Paul Rouve dévoile ce moment éprouvant sur le tournage du film "Le Consentement"

Jean-Paul Rouve incarne Gabriel Matzneff dans l'adaptation cinématographique du roman "Le Consentement", de Vanessa Springora.

On a l'habitude de voir un Jean-Paul Rouve goguenard et amusant dans des films comiques, rarement grave et glaçant dans le rôle d'un prédateur sexuel. Dans "Le Consentement", adaptation du roman de Vanessa Springora qui sort au cinéma ce mercredi 11 octobre, il incarne un rôle totalement à contre-emploi. Le comédien prête ses traits à l'écrivain Gabriel Matzneff, accusé depuis cet ouvrage paru en 2019 d'avoir entretenu avec l'autrice, alors âgée de 14 ans, une relation d'emprise abusive. Il était alors âgé de 50 ans.

Ce tournage a été éprouvant pour Jean-Paul Rouve, comme il a pu le détailler dans l'émission Beau geste ce dimanche 8 octobre sur France 2. "Je me suis rendu compte que quand je rentrais chez moi le soir, c'était comme si j'avais joué toute la journée dans la boue et que je voulais prendre une douche", se remémore-t-il face à Pierre Lescure.

"Vous ne pouvez pas savoir ce que ça a été de faire ça"

Avant de détailler avoir senti le besoin de prendre "une douche de la tête, parce que j'ai dit tellement de saloperies toute la journée... Votre cerveau sait que c'est faux, mais il garde quand même un petit bout de tout ça."

La plupart des scènes difficiles du long-métrage ont été tournées face à Kim Higelin, qui incarne Vanessa Springora, et qui a en réalité 22 ans : "Heureusement, c'est une jeune femme, pas une adolescente", estime d'ailleurs Jean-Paul Rouve, "parce que ça aurait été plus difficile à tourner".

Mais la scène la plus difficile à tourner pour le comédien n'a pas été filmée avec Kim Higelin. C'est une jeune actrice de 14 ans qui a cette fois participé au tournage pour cette séquence très précise. Pour les besoins du scénario, la réalisatrice, Vanessa Filho, a alors demandé à l'acteur de "passer la main sur la joue" de sa partenaire. "Vous ne pouvez pas savoir ce que ça a été de faire ça", a réagi Jean-Paul Rouve avec beaucoup d'émotion.

"C'est pire que tout ce que j'ai tourné dans le film, parce que là j'étais avec une jeune fille, une enfant de 14 ans. Et je me disais qu'il faisait ça, lui (Gabriel Matzneff, NDLR), comme ça ? C'était le pire geste à faire pour moi dans ce film, le plus violent intérieurement".

Le Consentement, de Vanessa Filho, adaptant l'oeuvre de Vanessa Springora, sort au cinéma ce mercredi 11 octobre.