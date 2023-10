"Killers of the Flower Moon" au cinéma : les critiques sont unanimes sur le dernier Scorsese

Martin Scorsese sort son dernier film, "Killers of the Flower Moon", au cinéma ce mercredi 18 octobre 2023. Faut-il aller le voir en salles ? Les critiques sont unanimes.

C'est un véritable événement pour les cinéphiles. Killers of the Flower Moon, dernier western de Martin Scorsese, sort au cinéma ce mercredi 18 octobre 2023. Non seulement il s'agit de la dernière oeuvre du réalisateur de 80 ans, adulé pour Les Affranchis ou Taxi Driver, mais en plus ce film réunit un casting XXL : Leonardo DiCaprio, Robert de Niro ou encore Jesse Plemons se donnent la réplique. Ce qui n'empêche pas Lily Gladstone de s'imposer dans le rôle principal face à ces géants d'Hollywood.

Killers of the Flower Moon revient sur un événement réel, tragique et méconnu de l'histoire américaine, le massacre de la communauté Osage. Au début du XXe siècle, alors que le peuple amérindien devient subitement riche grâce à un gisement de pétrole, cela attise la convoitise d'hommes blancs dangereux prêts à tout pour s'enrichir. Il s'agit de l'adaptation du best-seller de David Grann.

Killers of the Flower Moon De Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio , Lily Gladstone , Robert De Niro , Jesse Plemons , Tantoo Cardinal , John Lithgow Au début du XXème siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de Blancs peu recommandables...

Killers of the Flower Moon s'annonce donc particulièrement ambitieux et attendu. Mais le résultat est-il à la hauteur des attentes ? Absolument, si l'on en croit les critiques à travers le monde. L'agrégateur de critiques internationales Rotten Tomatoes lui a décerné 96% d'avis positifs.

"Un chef d'oeuvre"

En France, la presse est dithyrambique : il s'agit d'un "chef d'oeuvre" pour Ecran Large et Le Figaro. Le Point salue de son côté "une oeuvre magistrale grand spectacle", Première un film "passionnant", GQ un long-métrage "monumental".

Le tandem Robert de Niro et Leonardo DiCaprio est particulièrement loué dans les médias à travers le monde, Indiewire estimant d'ailleurs que ce dernier "livre une immense prestation". C'est au tour du public, désormais, de découvrir le dernier Scorsese sur grand écran.