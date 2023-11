"Le garçon et le héron" d'Hayao Miyazaki : à partir de quel âge voir le film ?

Le dernier film des studios Ghibli, réalisé par Hayao Miyazaki est sorti au cinéma ce mercredi 1er novembre 2023. Mais "Le garçon et le héron" est-il accessible aux enfants ?

Le garçon et le héron est le dernier film Ghibli à voir au cinéma. Réalisé par Hayao Miyazaki, sorti de sa courte retraite exprès pour ce long-métrage, le dessin animé est sorti dans les salles obscures françaises ce mercredi 1er novembre 2023.

Comme beaucoup d'œuvres passées de ce studios d'animation japonais, Le garçon et le héron est particulièrement exigeant pour le spectateur. Hayao Miyazaki y conte l'histoire de Mahito, un jeune garçon de 11 ans qui a perdu sa mère dans un incendie. Il part alors vivre à la campagne avec son père et sa nouvelle femme. Il y rencontre un héron cendré qui va le guider et lui permettre de percer les mystères du monde qui l'entoure.

On ne peut pas en dire beaucoup plus sur ce film d'animation organique, qui doit se vivre comme une véritable expérience sensorielle et narrative. Mais s'il s'agit bel et bien d'un dessin animé, cela ne veut pas nécessairement dire que le film est adapté pour les enfants.

Un film complexe à suivre pour les enfants ?

Il est toujours difficile d'estimer si un long-métrage d'animation est accessible aux enfants, tant les réalisateurs et producteurs développent de plus en plus des messages pour les parents et les plus jeunes à la fois, tout en intégrant des éléments, d'humour par exemple, pour plaire aux petits.

Mais le dernier film Ghibli pourrait toutefois s'avérer complexe pour les enfants, notamment dans son propos qui peut parfois être obscur même pour les adultes. Le garçon et le héron aborde notamment les questions du deuil et des questions métaphysiques sur le monde de manière parfois opaques. Si cela contribue au charme du long-métrage, les plus jeunes peuvent éventuellement être perdus.

