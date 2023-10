Harry Potter 1 sur TF1 : que deviennent les jeunes acteurs du film ?

Le premier épisode de la saga "Harry Potter" est diffusé sur TF1 ce mardi 24 octobre à 21h10. Enfants dans ce film, les acteurs ont désormais bien grandi. Mais que deviennent-ils ? Tour d'horizon.

Les téléspectateurs de TF1 seront de retour à Poudlard ce soir. La première chaîne diffuse ce mardi 24 octobre à 21h10 Harry Potter à l'école des sorciers, le premier épisode de la saga magique. Sorti en 2001, le long-métrage adaptant l'oeuvre de Chris Columbus introduisait au public de jeunes acteurs devenus aujourd'hui incontournables, comme Daniel Radcliffe, Emma Watson ou encore Rupert Grint.

Âgés d'une dizaine d'années dans le premier film de la franchise, les comédiens ont depuis bien grandi. Daniel Radcliffe reste le jeune acteur le plus actif du trio, enchaînant les rôles au cinéma, à la télévision ou encore sur les planches. On a ainsi pu le voir ces dernières années dans Insaisissables 2, Swiss Army Man, The Lost City of D ou la série Miraculous Workers. Côté vie privée, il a eu en avril 2023 son premier enfant avec sa compagne, Erin Darke.

Des acteurs devenus parents

Il n'est d'ailleurs pas le seul acteur de la saga à être devenu parent ces dernières années. C'est le cas de Bonnie Wright, actrice qui jouait Ginny Weasley, ou encore Devon Murray, qui incarne Seamus Finnigan. Rupert Grint, interprète de Ron Weasley, a eu une petite fille en 2020 avec sa compagne Georgia Groome. En parallèle, il a continué à faire des apparitions à l'écran, dans Knock at the Cabin en 2023 ou dans la série Servant, de 2019 à 2023.

De son côté, Emma Watson, inoubliable Hermione Granger, a poursuivi une carrière à succès au cinéma (Les filles du Docteur March, La Belle et la Bête) avant de revenir sur les bancs de l'école en 2023. Elle a repris ses études à Oxford pour suivre un master d'écriture créative.

Si les jeunes acteurs qui jouaient dans Harry Potter ont parfois poursuivi une vie active et fondé une famille, d'autres nous ont malheureusement quittés depuis la fin la saga. C'est le cas d'Alan Rickman, interprète de Severus Rogue, décédé le 14 janvier 2016. Robbie Coltrane (Hagrid) nous a également quitté le 14 octobre 2022 des suites de problèmes de santé, tout comme Richard Griffiths (Vernon Dursley), décédé le 28 mars 2013.

Les deux interprètes de Dumbledore nous ont également quittés, que ça soit Richard Harris en 2002 ou Michael Gambon le 27 septembre 2023. Ci-dessus, découvrez ce que deviennent les acteurs emblématiques d'Harry Potter.