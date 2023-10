"Les Eternels" sur TF1 : les explications pour tout comprendre au film Marvel

Le film Marvel "Les Eternels" est diffusé sur TF1 ce dimanche à 21h10. Ce dernier pose de nouvelles bases au MCU, en particulier sur les scènes post-génériques.

Au programme TV du dimanche 29 octobre 2023, TF1 propose aux téléspectateurs de découvrir Les Eternels à 21h10. Ce 26e film des studios Marvel introduit pour la première fois les personnages créés par Jack Kirby, des héros immortels venus sur Terre pour exterminer les Déviants, leurs ennemis jurés.

Parfois critiqué pour son rythme plus lent que ce à quoi les films de super-héros ont pu nous habituer, ce film réalisé par la cinéaste oscarisé Chloé Zhao pose de nouveaux enjeux dans le MCU. Mais d'abord, il faut bien comprendre ce nouvel univers, qui pose ses propres enjeux et propose une vision galactique de l'univers de super-héros.

Comprendre l'univers du film Les Eternels

Les Eternels introduit une nouvelle espèce de super-héros immortels venus sur Terre pour exterminer leurs ennemis très dangereux, les Déviants. Ces deux entitées ont été créées par les Célestes, des êtres originels nés à la création de l'univers, avant même le Big Bang.

Pour survivre, les Célestes sont obligés de créer des planètes vivables qui vont créer de l'énergie. Les Déviants ont originellement créés par les Célestes, et plus particulièrement celui qui se nomme Arishem, pour débarrasser les planètes de leurs prédateurs et permettre à des vies intelligentes de se développer.

Explications de l'intrigue des Eternels

Mais les Déviants sont eux-mêmes devenus des prédateurs. En réponse, Arishem créée les Eternels, des guerriers et des guerrières immortels qui ont pour mission d'anéantir les Déviants. Une fois ceci accompli, leurs souvenirs sont gardés par les Célestes pour étudier les Déviants. Ils perdent donc la mémoire et sont envoyés sur de nouvelles planète, pour combattre de nouveaux déviants. C'est ainsi que les dix Eternels du film sont envoyés en 5000 AVJC pour protéger les humains des Déviants envoyés sur Terre. Ils décident alors d'y rester pour protéger l'humanité et vivre leur vie séparée.

Mais ils se retrouvent cinq siècles plus tard pour empêcher "L'Emergence" d'un Céleste : la Terre a atteint le seuil d'énergie requis pour permettre la naissance d'un Céleste, ce qui va entraîner la destruction de la planète. Nos dix Eternels ayant appris à aimer et vivre sur Terre, ils vont donc tout faire pour la protéger et stopper l'Emergence.

Comprendre les deux scènes post-génériques

Comme presque tous les films Marvel, Les Eternels se termine par deux scènes post-génériques qui préfigurent une suite aux aventures de nos protagonistes. Thena, Makkari et Druig envisagent de retourner sur Terre pour retrouver les autres Eternels, lorsqu'ils sont interrompus par Eros. Joué par Harry Styles, il est le frère de Thanos. Il leur annonce alors qu'il sait où se trouve les trois Eternels kidnappés et qu'il peut entrer en contact avec Arishem. Pour la petite histoire, Eros est un Eternel à la force surhumaine qui sait voler. Dans les comics, il rejoint les Avengers. On ne sait pas pour le moment si et dans quel film on retrouvera ce personnage.

La seconde scène post-générique se déroule au Musée d'Histoire naturelle de Londres. On retrouve Dane Whitman, joué par Kit Harrington, dans son bureau face à l'Epée d'ébène. Cela est un clin d'oeil aux comics : cette scène suggère que Dane Whitman serait le Chevalier Noir. Ce super-héros sans pouvoir mais habile à l'épée doit racheter sa lignée et les péchées de son oncle, un Chevalier noir criminel. Pour l'heure, on ne sait pas si on retrouvera ce personnage dans les futurs films des studios Marvel.