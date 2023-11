"Le Garçon et le Héron" : les clés pour comprendre le dernier film des studios Ghibli

Le dernier long-métrage d'animation réalisé par Hayao Miyazaki est sorti au cinéma le 1er novembre 2023. Si vous n'avez pas tout compris, on vous explique.

Les premiers spectateurs français ont pu plonger dans le rêve éveillé d'Hayao Miyazaki depuis mercredi. Le Garçon et le Héron est le dernier film du maître de l'animation japonaise, sorti au cinéma le 1er novembre 2023. Il s'agit d'un véritable événement, puisque cela faisait dix ans (depuis Le vent se lève en 2013) que le cinéaste n'avait pas sorti de nouveau long-métrage.

Le Garçon et le Héron est définitivement une expérience sensorielle et cinématographique à part dans la filmographie d'Hayao Miyazaki. Attention, spoilers. Les spectateurs ont pu découvrir le récit initiatique de Mahito, un garçon de 11 ans qui vient de perdre sa mère dans un incendie et quitte le Tokyo où il a grandi pour vivre avec son père à la campagne. Là, il découvre que son père s'est remarié à sa tante et que le couple attend un nouvel enfant. Au même moment, il rencontre un héron cendré qui va le guider dans cette nouvelle épreuve et lui apprendre à comprendre le monde et percer les mystères de la vie.

Un film sur le deuil et les mystères de la vie

Le Garçon et le Héron a de quoi décontenancer le spectateur, puisqu'il s'agit du film très onirique, silencieux et parfois hermétique. Hayao Miyazaki y dépeint une histoire fantastique et parfois insaisissable sur le deuil, la manière dont chacun doit trouver sa place dans le monde, le fait de grandir et d'accepter les changements dans sa vie, et notamment accepter que sa tante est sa nouvelle figure maternelle.

Hayao Miyazaki explore toutes ces thématiques métaphysiques et philosophiques de manière mélancolique et parfois abstraite, afin de rappeler au spectateur qu'il doit, lui-même, trouver le sens qu'il veut donner à son parcours de vie.

Hayao Miyazaki s'inspire de sa propre vie

Le Garçon et le Héron est probablement le film de Hayao Miyazaki le plus personnel. On peut en effet rattacher plusieurs éléments de l'intrigue à la vie du cinéaste japonais : le père de Mahito, comme celui du réalisateur, est directeur d'une entreprise spécialisée en aéronautique chargée de fabriquer des pièces d'avion durant la Seconde Guerre mondiale.

Tout comme le héros du film d'animation, Hayao Miyazaki était très proche de sa mère et plusieurs personnages féminins de ses films en sont inspirés. Sa famille a également quitté Tokyo pour se rendre à Utsunomiya en 1944, avant de fuir au nord de Tokyo après les bombardements de la ville l'année suivante. Le Garçon et le Héron est à ce titre un voyage autobiographique dans un pan de la vie du réalisateur.

Un film inspiré d'un roman

Le Garçon et le Héron est inspiré du roman de Genzaburo Yoshino, Et vous, comment vivrez-vous ?, publié en 1937. Tout comme Mahito, Hayao Miyazaki a reçu cet ouvrage de la part de sa mère. Véritable leçon de vie, le film et le livre explorent des thématiques similaires : le deuil, l'importance de trouver des alliés dans ce monde chaotique, les bienfaits du changement et du fait de grandir, mais aussi les mystères de la nature humaine et terrestre.

L'au-delà et l'équilibre du monde

Grâce au héron cendré, Mahito se retrouve plongé dans une sorte d'univers parallèle qui relie les mondes et les époques. On en saura peu sur cet endroit, où se côtoient les morts et les futurs vivants (les warawaras), un lieu de réunion entre les époques (Mahito y retrouve sa mère enfant, mais aussi la domestique plus jeune).

Un vieux monsieur, le grand-oncle disparu de Mahito, régit ce monde, tel un Dieu ou un architecte de l'univers chargé de maintenir une sorte d'équilibre dans un monde chaotique. Mais peut-être est-ce Miyazaki lui-même qui se questionne ici sur son art et le monde qui l'entoure...

La force du film Le Garçon et le Héron est aussi de laisser à chaque spectateur le soin de faire son analyse et d'interpréter tout ce qu'il voit à sa manière, en fonction de sa propre sensibilité et de son expérience. Et le public ne s'y est pas trompé, puisqu'ils sont déjà plus de 145 511 Français à avoir découvert le film en salles mercredi et jeudi, devenant le meilleur démarrage d'un film d'Hayao Miyazaki.