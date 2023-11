"Aline" sur TF1 : Céline Dion a--t-elle vu le film ?

Le film "Aline" est diffusé sur TF1 ce dimanche 5 novembre à 21h10. Inspiré de la vie de Céline Dion, la chanteuse a-t-elle approuvé le long-métrage de Valérie Lemercier ?

Valérie Lemercier se met dans la peau de Céline Dion... ou presque. Dans Aline, son dernier film diffusé ce soir, elle incarne Aline Dieu, double de la chanteuse québécoise. Le spectateur suit dans ce faux-biopic la vie d'une immense star de la chanson, librement inspirée de la vie de Céline Dion, de son enfance à la mort de son mari et producteur de musique.

Aline avait remporté un succès critique en France. La performance de Valérie Lemercier lui a même valu de remporter le César de la meilleure actrice en 2022. Mais qu'en pense la principale intéressée, Céline Dion ? Cette dernière n'a, aux dernières nouvelles, pas vu le long-métrage et n'a pas réagi publiquement au film qui lui est consacré.

Au moment de la sortie du film, le 4 novembre 2021, Valérie Lemercier racontait que Céline Dion était au courant du projet et de la sortie du film. "Elle a même dit qu'elle avait envie de le voir", assurait-elle au micro de Gala. "Je pense qu'elle ne sait pas du tout qui je suis, mais, bien sûr, j'aimerais qu'elle le voit. Je l'ai aussi fait pour ça." Elle assure également lui avoir écrit une lettre, sans savoir si elle l'a lue ou reçue.

Les proches de Céline Dion critiquent le film

Si Céline Dion n'a pas vu Aline (en tout cas, elle ne l'a pas fait savoir), les membres de sa famille ont vu le long-métrage. Si la réalisatrice assure que l'entourage de la chanteuse a lu et apprécié le scénario avant la sortie du film, certains membres de sa famille ont vivement critiqué ce faux-biopic à sa sortie.

Michel et Claudette Dion ont dénoncé "des inexactitudes" dans les événements rapportés dans le film et "un humour qui va trop loin". Face à ces critiques, Valérie Lemercier a tenu à rappeler auprès de La Presse que "ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction. C'est dit au début du film : il y a des choses qui ne sont pas vraies, qui sont de l'ordre de l'imagination de Brigitte Buc et moi, qui avons écrit le scénario."

Parmi les scènes que l'on voit dans le film Aline et qui ne correspondent pas à la réalité de la vie de Céline Dion, on peut citer la façon dont René Angélil la demande en mariage, mais également les frères de la chanteuse, "concentré en un seul parce qu'on ne peut pas avoir 25 personnages principaux dans un film. Faire un film, c'est aussi faire des choix", s'est défendue Valérie Lemercier.

Aline, de et avec Valérie Lemercier, est diffusé au programme TV de TF1 ce dimanche 5 novembre 2023 à 21h10. Il est également disponible à l'achat et à la location sur la plupart des plateformes de VOD.