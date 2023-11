Faut-il voir "La passion de Dodin Bouffant", représentant de la France aux Oscars ?

"La passion de Dodin Bouffant" est sorti au cinéma ce mercredi 8 novembre 2023. Mais que pensent les critiques du film choisi pour représenter la France aux Oscars ?

Les séances de cinéma et la nourriture vont de pair. Mais ce mercredi 8 novembre, ce n'est pas de pop-corn ou de confiseries que les spectateurs des salles obscures auront faim, mais bel et bien de gastronomie française. La passion de Dodin Bouffant, prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes, est à découvrir sur grand écran dès aujourd'hui.

Réalisé par Trân Anh Hùng, ce long-métrage retrace la romance compliquée entre un magistrat gourmet et sa cuisinière, sur fond de déclaration d'amour à la haute gastronomie et aux arts de la table. Au casting, le cinéaste réunit Benoît Magimel et Juliette Binoche, qui ont été en couple de 1999 à 2003.

Après son succès à Cannes, La passion de Dodin Bouffant a été choisi pour défendre les couleurs de la France aux Oscars. Mais avant de savoir s'il sera sélectionné pour le prix du Meilleur film en langue étrangère (il lui reste deux tours de sélection à passer), faut-il se ruer en salles pour découvrir ce nouveau délice cinématographique ?

La critique divisée

En France, la critique est majoritairement divisée par La passion de Dodin Bouffant. "Résolument lent et à l'évidence trop long" pour La Voix du Nord, quand Le Parisien déplore "une cuisine à l'ancienne hors-sol" : "On nous vend une ode à la gastronomie française, on se retrouve devant une pellicule en conserve' vantant les mérites de la cuisine d'antan, et de la société qui s'en régalait". Pour Le Figaro, qui accorde au film la note de 2/4, "les dialogues ampoulés alourdissent le propos". De son côté, La Croix déplore "des lourdeurs".

Certains médias saluent tout de même la mise-en-scène méticuleuse du film, comparée parfois à un ballet de plats, qui lui a valu une statuette à Cannes : "Quelle douceur dans ce film à l'esthétique léchée", salue la Voix du Nord. Pour La Nouvelle République, le réalisateur Trân Anh Hùng réussit un "film doux, sensuel, lumineux et appétissant". Les amateurs de haute gastronomie devraient au moins y trouver leur compte.