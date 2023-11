Cette icone française sera recréée avec l'intelligence artificielle pour un film

Une véritable légende de la chanson française aura bientôt droit à un biopic. Avec une particularité : elle sera recréée vocalement et à l'écran par l'intelligence artificielle.

C'est une nouvelle qui risque de faire grincer des dents. L'intelligence artificielle est au cœur de nombreux débats au sein de l'industrie cinématographique, à tel point que les acteurs et scénaristes ont fait grève pendant plusieurs mois pour réclamer des protections face à cette nouvelle technologie. Ce mardi 14 novembre, Warner Music Group a annoncé un nouveau projet de film qui utilisera cette innovation.

Un biopic consacré à Edith Piaf, légende de la musique française, va prochainement voir le jour. Et si Marion Cotillard a incarné la chanteuse avec brio dans La Môme en 2007, aucune actrice ne devrait pouvoir espérer briguer un Oscar après elle. En effet, la société envisage de recréer la star de la chanson en utilisant l'intelligence artificielle.

Cette nouvelle technologie sera utilisée pour recréer sa voix et son image à l'écran, avec l'accord de ses ayants-droits. L'intelligence artificielle sera en effet recréer pour narrer ce long-métrage de 90 minutes, intitulé Edith, qui se déroulera entre Paris et New York entre les années 1920 et les années 1960.

Le projet est présenté par le média américain Variety comme un biopic, et non pas comme un documentaire. Pour autant, des images d'archives vont être utilisées pour retranscrire certains moments majeurs de la vie d'Edith Piaf. De son côté, l'intelligence artificielle s'est inspirée de centaines d'images et de sons d'archives pour pouvoir la recréer à l'écran. Pour ce qui est des chansons, ce seront des enregistrements de l'époque qui seront utilisés.

"Notre objectif est d'utiliser les dernières avancées technologiques dans le domaine de l'animation pour faire découvrir aux spectateurs de tous les âges son histoire intemporelle. Les exécutants de l'héritage d'Edith Piaf ont, de leur côté, loué "une expérience spéciale et touchante". "La technologie nous donnait l'impression que l'on était de retour à ses côtés. L'animation est sublime et grâce à ce film, nous pourrons raconter la véritable Edith : sa personnalité joyeuse, son humour et son esprit inébranlable."

Il s'agit d'un nouveau pas dans l'utilisation de l'intelligence artificielle au cinéma, mais ce n'est pas la première fois que l'on se sert des nouvelles technologies à notre disposition pour faire revivre les morts à l'écran. La franchise Star Wars l'a fait en recréant numériquement l'acteur Peter Cushing pour Rogue One : A Star Wars Story, en "greffant" son visage numérique sur le corps d'un acteur vivant. En France, l'émission de Thierry Ardisson, Hôtel du temps, utilisait de son côté la technologie du deep fake pour créer un dialogue avec des personnalités défuntes, sur des interviews scriptées.