Les Quatre Fantastiques bientôt connus ? De nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux

Marvel devrait annoncer prochainement les noms des acteurs choisis pour incarner "Les Quatre Fantastiques" dans un nouveau film. Des rumeurs se propagent déjà dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Cela faisait longtemps que des rumeurs de casting n'avaient pas suscité un tel émoi chez les fans des films Marvel. Cela fait de nombreux mois que chacun y va de ses pronostics et que les rumeurs alimentent la toile au sujet de la distribution du prochain film Les Quatre Fantastiques.

Un nouveau film mettant en scène la famille de super-héros explosive doit voir le jour le 30 avril 2025. Il sera réalisé par Matt Shakman, à qui l'on doit notamment Wandavision. Mais pour le moment, les noms des acteurs qui incarneront Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm ne sont toujours pas connus.

Pour autant, on peut lire de nombreuses rumeurs dans les médias et sur les réseaux sociaux. Selon les informations de Deadline, Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian, Game of Thrones) serait envisagé pour incarner Mr Fantastic, un scientifique capable de s'étirer comme du caoutchouc.

D'autres noms circulent sur les réseaux sociaux

Pour l'heure cependant, on ne sait pas si le comédien a accepté le rôle, qui avait déjà été refusé par Adam Driver.

Pour le reste de la distribution, la machine à rumeurs et à pronostics s'active sur les réseaux sociaux. Selon le podcast The Hot Mic, Joseph Quinn (Stranger Things) pourrait prêter ses traits à la Torche Humaine, tandis que sa soeur, la Femme invisible, serait jouée par Vanessa Kirby (The Crown).

Le nom d'Ebon Moss-Bachrach (The Bear) circule également sur les réseaux sociaux pour incarner La Chose.

Déjà plusieurs rumeurs démenties

Mais attention, ces noms restent pour le moment des rumeurs et aucune annonce n'a encore été faite officiellement au sujet des Quatre fantastiques.

D'autres noms ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers mois et ont alimenté la machine à rumeurs. Mais la plupart ont été démenties : c'est le cas de Jodie Comer (Killing Eve), Emma Stone (La La Land) ou Jack Quaid (The Boys).