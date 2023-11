"Boîte noire" sur France 2 : le film avec Pierre Niney est-il inspiré d'une histoire vraie ?

Le film "Boîte noire" de Yann Gozlan est diffusé sur France 2 ce dimanche 19 novembre à 21h10. Ce film qui suit l'enquête autour d'un crash aérien est-il inspiré d'une histoire vraie ?

C'est un thriller à succès que les téléspectateurs peuvent découvrir ce dimanche soir. France 2 diffuse Boîte noire de Yann Gozlan à 21h10 ce 19 novembre 2023. Dans ce long-métrage, Pierre Niney incarne un technicien du Bureau d'enquête et d'analyse chargé de déterminer les causes du crash d'un avion reliant Paris à Dubaï.

En étudiant les boîtes noires de l'avion, il s'interroge : s'agit-il d'une erreur du pilote, d'une défaillance technique ou bien encore d'un acte terroriste ?

Avec Boîte Noire, Yann Gozlan a voulu proposer une vraie enquête sur fond de paranoïa. Sorti en 2020, le long-métrage a été un véritable succès critique et populaire : il récolte la note presse de 3,8/5 sur Allociné, et réunit plus d'1,1 millions de spectateurs au box-office français lors de son exploitation.

Un film inspiré d'une histoire vraie ?

Boîte noire retrace un crash aérien et l'enquête menée par le Bureau d'enquête et d'analyse. Il ne s'agit toutefois pas d'une histoire vraie précise. Yann Gozlan a souhaité faire ce film par fascination pour l'aviation civile, avant de rencontrer des membres du BEA.

"J'ai eu le désir d'écrire une histoire qui relaterait une enquête complexe sur un crash", expliquait le réalisateur auprès d'Allociné, tout en admettant qu'il s'était inspiré de cas réels. "Mon ambition était plutôt d'évoquer les nouvelles problématiques qui sont sur le point de bouleverser l'aviation civile : à savoir l'assistance au pilotage généralisée et l'automatisation progressive des cockpits grâce à l'intelligence artificielle."

Ce sont diverses catastrophes aériennes qui ont été étudiées lors de la préparation du long-métrage pour plus d'authenticité. Pierre Niney a également suivi des agents du véritable BEA pour comprendre comment fonctionne leur métier et nourrir sa performance dans Boîte noire.

Diffusé sur France 2 ce dimanche 19 novembre 2023, Boîte noire est également disponible à l'achat et à la location sur la plupart des plateformes de VOD.