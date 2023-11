"Napoléon" de Ridley Scott : "grand show" ou "biopic lourdingue" ? Les critiques sont très divisées

Le biopic sur l'empereur français réalisé par Ridley Scott est sorti au cinéma ce mercredi 22 novembre 2023. En France, la presse est très critique sur le film "Napoléon".

L'un des films les plus attendus de l'année sort enfin au cinéma. Napoleon, fresque historique signée Ridley Scott, est à voir dans les salles obscures à partir de ce mercredi 22 novembre 2023. Le réalisateur britannique de 85 ans s'attaque à la vie foisonnante de l'ancien empereur de France, de son ascension spectaculaire à sa chute, à travers le prisme de sa relation amoureuse avec sa femme, Joséphine.

Si les critiques américaines se sont globalement laissées séduire par la proposition du cinéaste, en France, la presse se déchire. Des historiens n'ont pas manqué de critiquer les libertés prises avec la réalité, tandis que les médias sont divisés sur le résultat final. Ridley Scott lui-même a réagi aux critiques parfois négatives, en affirmant que "les Français ne s'aiment pas eux-mêmes".

Napoleon De Ridley Scott avec Joaquin Phoenix , Vanessa Kirby , Tahar Rahim , Ben Miles , Ludivine Sagnier , Matthew Needham Réalisé par Ridley Scott, ce biopic sur Napoleon Bonapart (Joaquin Phoenix) revient sur la vie de l'empereur au regard de sa relation avec son épouse,...

Mais finalement, faut-il voir Napoleon au cinéma ? Les critiques sont très divisées sur le résultat, au point que le film a décroché la note presse de 2,7/5 sur Allociné. L'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes lui a décerné la note de 68% d'avis positifs, pas mal mais pas extraordinaire non plus.

Une version de 4h attendue

Les conquis louent la "fresque historique qui enthousiasme" (Le Figaro) et "des moments souvent colossaux" en terme de mises en scène" (Première). La prestation de Joaquin Phoenix, "qui incarne avec subtilité l'ambiguïté du monstre politique assujetti à ses sentiments", est saluée dans ce "grand show à la flamboyante esthétique" (Elle).

Mais beaucoup de critiques s'étonnent de coupures et d'ellipses faites dans Napoleon (qui dure pourtant déjà 2h38) et attendent la director's cut de 4h promise par Ridley Scott pour le streaming. C'est pourquoi ce biopic "laisse un sentiment mitigé, entre mise en scène impressionnante et raccourcis historiques. Le long-métrage, en salles ce mercredi 22 novembre, n'est pas mauvais pour autant, offrant de grands morceaux de bravoure en termes de mise en scène comme d'interprétation", juge Le Parisien.

Pour d'autres, Napoleon est une immense déception. Télérama déplore "un biopic lourdingue" que le magazine qualifie même "d'aberration", quand Libération clashe un film "bourrin et volontairement indigne de son sujet" qui "n'offre aucun point de vue, ni sur l'homme, ni sur le mythe".