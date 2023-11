"Wish", dernier film Disney, est un "hommage aux contes de fées" pour Jennifer Lee

Le dernier film Disney, "Wish : Asha et la bonne étoile", sort au cinéma le 29 novembre. La présidente de Walt Disney Animation Studios, Jennifer Lee, nous en dit plus sur ce nouveau dessin animé.

Disney célèbre ses 100 ans cette année. Le 16 octobre 1923, naissent les premiers studios. A partir de là, l'histoire est en marche pour l'entreprise qui révolutionnera le cinéma d'animation et deviendra, cent ans plus tard, l'un des studios les plus influents d'Hollywood.

Impossible donc que le film d'animation Disney qui sorte au cinéma l'année de ce centenaire ne fasse pas référence à l'histoire du studio. Et c'était le défi des producteurs de Wish : Asha et la bonne étoile, en salles ce mercredi 29 novembre 2023 : allier tradition et modernité. Les spectateurs peuvent donc découvrir l'histoire d'une adolescente dévouée à sa communauté, qui vit dans un royaume où tous les souhaits peuvent être exaucés. Un soir de désespoir où elle prie la bonne étoile, son vœu est miraculeusement exaucé.

En interview table ronde avant la sortie du film, Jennifer Lee, présidente de Walt Disney Animation Studios et réalisatrice de la franchise La reine des neiges, rappelle que ce 62e long-métrage d'animation "répond à l'envie de rendre un grand hommage aux contes de fées classiques".

"Je voulais rendre hommage à ce genre, certes, mais simplement pour bâtir les fondations du film. L'équilibre entre hommage et modernité s'est vraiment faite à plusieurs niveaux et à plusieurs moments dans la création du film."

Moderniser les références

Les amateurs de Disney retrouveront ainsi de nombreuses recettes déjà testées et approuvées dans ce nouveau film d'animation. Le public peut ainsi s'amuser à chercher des clins d'œil aux précédents films, et notera les références à Pinocchio ou Blanche Neige et les sept nains. Les connaisseurs feront sans souci le lien entre l'intrigue principale du long-métrage, le fait de rêver et d'avoir un vœu, avec la fée bleue de Pinocchio. Asha prie littéralement la bonne étoile.

© DISNEY © 2022 Disney. All Rights Reserved.

Si l'hommage est évident, le défi des créateurs de Wish était bien de renverser ce poncif et de le moderniser : "C'est vraiment un film qui raconte que faire un souhait, c'est avant tout un appel à agir", souligne Jennifer Lee. "C'est à vous de faire en sorte que ce souhait se réalise, n'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous."

Le retour du méchant de Disney

Un personnage emblématique des studios Disney fait ici son retour dans Wish : Asha et la bonne étoile : le grand méchant, ici sous les traits de Magnifico (Lambert Wilson en version française). Dans les derniers films des studios, les héros et héroïnes combattent souvent les éléments ou des forces naturelles, voire des méchants qui se cachent.

Ce n'est pas le cas ici, puisque Magnifico peut faire penser à d'anciens grands antagonistes Disney, comme Jafar ou Ursula : "Comme on voulait rendre hommage aux anciens Disney, l'une des choses qui nous amusait était de revenir à ce concept de méchant, en se demandant à quoi il ressemblerait aujourd'hui", se souvient Jennifer Lee. "Avec Magnifico, on voulait vraiment comprendre sa psyché et comprendre ses motivations".

© DISNEY © 2023 Disney. All Rights Reserved.

Si Wish : Asha et la bonne étoile reprend des éléments d'anciens films Disney, cela ne veut pas dire que sa conception a été un long fleuve tranquille. D'un point de vue technique, l'animation s'est révélée complexe : "On savait qu'on voulait rendre hommage au style à l'aquarelle, au coup de pinceau et l'artiste, avec la technologie la plus innovante possible. Mais on n'avait pas cette technologie prête quand on a commencé à travailler sur le long-métrage." Aux spectateurs désormais d'admirer le résultat en salles.