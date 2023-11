Faut-il voir "Wish", le dernier film des studios Disney au cinéma ?

Le dernier film d'animation Disney est sorti au cinéma ce mercredi 29 novembre 2023. Mais que pensent les critiques de "Wish - Asha et la bonne étoile" ?

Le film Disney de Noël est enfin sorti au cinéma. Depuis ce mercredi 29 novembre 2023, les habitués des salles obscures peuvent découvrir Wish - Asha et la bonne étoile, petit dernier du studio de Mickey, sur grand écran. Ce 62e long-métrage d'animation sort à l'occasion du centenaire des studios Disney. Pour l'occasion, le film propose un hommage aux créations animées avec de multiples références.

Celles-ci se retrouvent d'ailleurs dans l'intrigue même du film : Asha vit dans le royaume de Rosas, où tous les souhaits peuvent être exaucés. En proie au désespoir, une jeune fille décide d'adresser un vœu à la bonne étoile. Une force cosmique lui répond alors, et va changer sa destinée.

Au casting, c'est Océane Demontis qui incarne en version française l'héroïne du film. Elle donne la réplique à Lambert Wilson dans le rôle du roi Magnifico, tandis que son épouse est jouée par Isabelle Adjani. Enfin, Gérard Darmon incarne la chèvre Valentino.

Mais que pensent les critiques de ce 62e film d'animation Disney ? La plupart sont loin d'être unanimement conquises, puisque le film récolte la note de 2,5/5 sur l'agrégateur d'Allociné, sur 15 titres de presse recensés.

L'avis des critiques sur Wish

Certains médias se sont laissés séduire par le résultat visuel "bluffant qui rend hommage aux grands classiques de Disney" (Paris-Match) ou par "l'émerveillement pour petits et grands" (à voir à lire). Le Journal du Dimanche salue "une comédie d'aventure bondissante et joliment coloré", quand L'Obs juge Wish - Asha et la bonne étoile "rempli d'émotion, de poésie et une certaine diversité de personnages".

De son côté, Télé-Loisirs estime toutefois que le film "respecte les codes du genre", même "s'il manque de puissance par rapport aux classiques".

Wish-Asha et la bonne étoile De Chris Buck avec Ariana DeBose , Chris Pine , Alan Tudyk , Angelique Cabral , Victor Garber , Natasha Rothwell En proie au désespoir, une jeune fille décide d'adresser un voeu en direction des étoiles et, stupéfaite, voit ce dernier immédiatement s'exaucer.

Mais pour d'autres critiques, la magie de Disney n'a pas fonctionné. Pour Franceinfo, cette célébration du studio "a le goût d'une soupe à la grimace, tant la conception artistique du film est décevante", quand Ecran Large estime que ce 62e film "rejoint directement le fond du panier des productions Disney". Première reproche à Wish son "côté scolaire très appliqués", qui "ne suffit pas à faire un grand et même un bon film."

Pour Télé 7 Jours, la sauce ne prend pas, puisque la magazine qualifie ce film "d'opus poussif, sans génie ni magie". Le jugement de Libération, lui, est sans appel : "fade et triste, la dernière production de Disney rate son hommage aux 100 ans des studios par son manque de cohérence et ses décors peu soignés."