"Dirty Dancing" sur TF1 : Patrick Swayze et Jennifer Grey ne s'entendaient absolument pas sur le tournage

"Dirty Dancing" est diffusé sur TF1 ce lundi à 21h10. Si leur alchimie dans le film est évidente, les acteurs qui incarnaient Johnny et Bébé ne s'entendaient pourtant pas du tout sur le tournage, et voici les raisons.

Alerte film culte à la télévision ce lundi soir. TF1 propose à ses téléspectateurs de (re)voir Dirty Dancing, comédie romantique extrêmement populaire du septième art. Les fans du genre peuvent redécouvrir la romance entre le professeur de danse Johnny Castle et "Bébé", une jeune femme qui tombe sous son charme, le tout agrémentait de multiples chorégraphies plus sensuelles et addictives les unes que les autres.

A l'écran, Patrick Swayze et Jennifer Grey forment un couple à l'alchimie indéniable, voire palpable. Mais en coulisses, c'était une toute autre histoire. En effet, les deux acteurs qui incarnent le couple principal de Dirty Dancing ne s'entendaient absolument pas sur le tournage du film.

Ce n'était pourtant pas la première fois qu'ils travaillaient ensemble, puisqu'ils ont tourné tous les deux dans L'aube rouge de John Milius, en 1964. Mais cela n'a pas été suffisant pour apaiser les tensions sur le tournage. Les raisons ? Patrick Swayze, décédé en 2009, trouvait sa partenaire capricieuse et pleurnicheuse, selon les mots de sa veuve.

Patrick Swayze irrité par Jennifer Grey

L'attitude de Jennifer Grey avait ainsi tendance à irriter le comédien, et il s'énervait lorsque l'actrice rigolait durant les scènes de danse. Selon la productrice de Dirty Dancing, Linda Gottlieb, "il avait l'impression qu'elle était faible", confiit-elle au Huffington Post. Dans son autobiographie, le défunt acteur confiait, de son côté, qu'il trouvait sa partenaire à l'écran "particulièrement émotive", "éclatant en sanglot si quelqu'un la critiquait. D'autres fois, elle nous forçait à refaire des scènes encore et encore quand elle se mettait à rire", ce pour quoi il n'avait pas la patience.

Cependant, les rumeurs d'une mésentente ont été mises à mal en 2016, lorsque Jennifer Grey a évoqué Patrick Swayze en des termes uniquement élogieux. Selon elle, leur relation était comme "un mariage entre deux opposés", confiait-elle dans une interview au Hollywood Reporter. "Son intrépidité et ma peur de tout ensemble, c'était comme un mariage où vous avez deux opposés. Il aurait pu faire n'importe quoi et moi j'avais peur de faire n'importe quoi."

En effet, selon des bruits de couloirs, les deux acteurs auraient eu une explication durant le tournage. Une fois les choses mises au clair, la préparation du film se serait beaucoup mieux déroulé en coulisses. Quoi qu'il en soit, cette tension a donné, à l'écran du moins, l'un des meilleurs couples du cinéma !