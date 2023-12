Wonka : la critique enchantée par le film avec Timothée Chalamet

Timothée Chalamet tient le rôle titre du film "Wonka", qui revient sur les origines de l'incroyable chocolatier de Roald Dahl, dans un film sorti au cinéma ce mercredi 13 décembre.

Comment Willy Wonka est-il devenu le célèbre chocolatier qui distribue des tickets d'or et change la vie du jeune Charlie dans le roman de Roald Dahl ? C'est ce que le film musical Wonka, sorti au cinéma ce mercredi 13 décembre, va dévoiler au public qui se rendra dans les salles obscures.

Après Gene Wilder et Johnny Depp, c'est Timothée Chalamet (Dune, Call me by your name) qui se lance dans l'interprétation du chocolatier fantasque, dans sa jeunesse. Et la critique s'est laissée séduire par ce long-métrage réalisé par Paul King, à qui l'on doit les deux films Paddington.

Au casting du film, on retrouve également plusieurs figures du cinéma britannique, comme Hugh Grant dans la peau des irrésistibles Oompa Loompa, Matt Lucas, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Olivia Colman mais aussi les comédiens Calah Lane et Keegan-Michael Key.

Wonka avec Timothée Chalamet , Keegan Michael Key , Paterson Joseph , Matt Lucas , Mathew Baynton , Olivia Colman Simple vendeur dans une chocolaterie, un jeune homme ambitieux décide de se donner les moyens d'enfin réaliser son rêve d'ouvrir sa propre boutique.

Pour les fêtes, Wonka propose une fable musicale qui devrait rassembler les familles à en croire la presse. Wonka est ainsi "un musical charmant truffé d'idées savoureuses" (Télérama), "sage et enfantin" (Le Figaro) "un film enthousiaste, familial et très sucré" (La Voix du Nord).

Le magazine spécialisé Première a salué "une superbe comédie musicale pur sucre" qui assume totalement son ambition, "souvent hilarante". De son côté, Le Monde trouve que Wonka "régale par son souci du détail et de la légèreté" et loue la performance de Timothée Chalamet "optimiste et énergique", quand GQ invite le public à "profiter de ce qui est sans aucun doute l'histoire la plus douce à l'écran depuis celle d'un petit ours qui porte un duffle-coat" (en référence à Paddington).

A partir de quel âge voir le film Wonka ?

A en croire ces avis, Wonka semble le film parfait à voir avec ses enfants au cours des vacances de Noël. Familyscope conseille le film aux plus de 7 ans, tandis que le Royaume-Uni a classé le film "PG", c'est-à-dire un film tout public à partir de 8 ans. Vous savez donc quoi faire pour occuper les plus jeunes pendant les périodes des fêtes !