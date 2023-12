Faut-il voir "Maestro", le film de Bradley Cooper disponible sur Netflix ?

Biopic sur le compositeur américain Leonard Bernstein, "Maestro" est disponible sur Netflix depuis le mercredi 20 décembre. Ce film vaut-il le coup d'oeil ? Notre critique.

Avant même sa mise en ligne sur Netflix, Maestro était un film surveillé de près par les cinéphiles. En raison de son genre (un biopic), de son sujet (le génial chef d'orchestre et compositeur Leonard Bernstein et sa relation avec son épouse Felicia Montealegre) et d'un réalisateur-acteur devant et derrière la caméra (Bradley Cooper parfois méconnaissable), ce film était déjà cité dans les conversations comme potentiel prétendant aux Oscars. Si l'on ne sait pas encore quels films feront la course pour la célèbre statuette, Maestro est déjà nommé à 4 reprises aux Golden Globes.

Avant de connaître le sort de Maestro aux Oscars, le public peut déjà se faire sa propre opinion puisque le long-métrage est disponible depuis le 20 décembre sur Netflix. Si, sur le papier, le film réunit toutes les qualités pour être un succès, vaut-il vraiment le coup d'œil ?

Au rang des biopics, Maestro vise le haut du panier. On le sait, Leonard Bernstein est un immense chef d'orchestre et le compositeur de l'une des plus grandes comédies musicales de Broadway, West Side Story. Avec ce postulat en tête, Bradley Cooper fait un choix drastique : les œuvres du musicien ponctueront seulement son film, mais ce sera son portrait dans l'intimité, ses ambivalences et ses failles qui seront au cœur de son biopic.

Avec toujours une figure en ligne de mire : son épouse, l'actrice Felicia Montealegre. Les abonnés de Netflix découvriront donc 30 ans de leurs vies, de leurs joies à leurs ruptures en passant par les réconciliations et les drames, pour dessiner en creux les portraits de ces deux artistes à part.

Des acteurs au sommet

Avec un tel sujet, ce biopic ne tiendrait pas sans une prestation solide de ses deux interprètes. Et que ça soit Bradley Cooper (qui s'est glissée sous les traits de Leonard Bernstein) ou Carrey Mulligan (qui incarne Felicia Montealegre), les deux comédiens portent sur leurs épaules Maestro avec brio.

Leur jeu d'acteur est non seulement solide, mais leur couple fonctionne à merveille à l'écran. Carey Mulligan, surtout, confirme son immense talent et s'impose tout en nuance et en finesse comme la véritable star du film. Nommée au Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique, elle ne volerait absolument pas la récompense si jamais elle la remportait en janvier prochain.

Maestro confirme surtout que Bradley Cooper est loin d'être seulement une belle gueule mais qu'il est aussi un réalisateur très talentueux. Le long-métrage regorge de plans splendide et d'une mise en scène intense qui en met plein les yeux.

Mais aussi ambitieux et solide que ce biopic puisse être, il lui manque encore ce petit quelque chose pour transformer de bonnes exécutions en un grand film. On peut citer des lourdeurs, on peut citer des longueurs, mais Maestro manque surtout de cette émotion qui font les grands biopics (et ce n'est pas faute d'essayer, surtout sur la fin). Dommage, mais pas grave, car s'il y a un seul (nouveau) film à voir en streaming pour ces vacances de Noël, c'est assurément Maestro.